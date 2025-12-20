LIVE Milano-Chieri, A1 volley femminile in DIRETTA: scontro diretto per il quarto posto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra la Numia Vero Volley Milano e la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, partita valevole per la seconda giornata di ritorno della Serie A1 femminile 2025/2026. All’Allianz Cloud di Milano va in scena il big match di questo turno di campionato, con le due formazioni che si affrontano in uno scontro diretto per il quarto posto.

Milano cerca una prestazione importante per rilanciarsi dopo una prima metà di campionato altalenante. Nei primi mesi di questa stagione la formazione di Stefano Lavarini è stata autrice di tanti alti e bassi, vincendo la Supercoppa contro l’Imoco Conegliano ma perdendo tanti punti nel girone d’andata. La Numia Vero Volley è arrivata al giro di boa in quinta posizione, vedendosi costretta a rimontare per non complicarsi troppo la vita in vista dei playoff.

Nell’ultima partita giocata Milano ha sconfitto solamente al tie-break Bergamo, cedendo per strada un altro punto contro una delle formazioni della seconda metà della classifica. Come sempre c’è tanta curiosità per vedere quali saranno le due schiacciatrici che inizieranno questa partita: Lavarini schiererà nel sestetto titolare Elena Pietrini o confermerà sia Khalia Lanier che Rebecca Piva, le quali hanno iniziato la partita con Bergamo? Pochi dubbi per il resto del sestetto con Kurtagic-Danesi al centro, Bosio-Egonu nella diagonale palleggiatore-opposto ed Eleonra Fersino come libero.

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ha iniziato questo campionato con i gradi di outsider ma si sta ritagliando sempre di più un posto tra le big di questa stagione. La squadra piemontese è trascinata da Stella Nervini, che dopo un’estate da protagonista con l’Italia ha iniziato forte anche con il proprio club, e da Anett Nemeth che ha trovato sin da subito un’ottima intesa con Sarah Van Aalen.

La compagna di reparto di Nervini al momento è Laura Kunzler, favorita anche quest’oggi per una maglia da titolare davanti alla rientrante Alice Degradi. A guidare la seconda linea della squadra piemontese è Ilaria Spirito, mentre al centro fanno coppia Anna Gray ed Anastasia Cekulaev.

L’incontro tra Numia Vero Volley Milano e Reale Mutua Fenera Chieri ’76 è in programma all’Allianz Cloud alle 20.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Milano-Chieri con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione di questo big match. Buon divertimento!!