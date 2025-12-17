LIVE Juventus-Manchester United, Champions League calcio femminile in DIRETTA: in palio l’accesso diretto ai quarti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Juventus-Manchester United, Champions League calcio femminile 2025 in DIRETTA, la Juventus cerca risposte in campo europeo.

La Juventus Women torna sul rettangolo di gioco dell’Allianz Stadium per una notte da leoni di UEFA Women’s Champions League. Oggi le ragazze bianconere ospitano il Manchester United nell’ultima tappa della fase campionato, con in palio l’accesso diretto ai quarti di finale del torneo. La rosa di Massimiliano Canzi è già certa almeno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta, ma un successo contro le Red Devils permetterebbe alla Juve di terminare tra le prime quattro d’Europa, togliendo così il turno supplementare di febbraio.

La classifica si presenta estremamente corta, la Juventus al momento si trova al quarto posto con 10 punti, a pari merito con Real Madrid e Bayern Monaco. Le prime due sono Barcellona e Lione a quota 13, seguite dal Chelsea a 11. Il Manchester United Women è dietro le spalle delle bianconere di un solo punto e condivide la stessa speranza insieme ad Arsenal e Wolfsburg: ossia quella di rientrare tra le prime quattro per accedere direttamente ai quarti di finale. Tutte e nove i match dell’ultima tappa si giocheranno in contemporanea alle ore 21:00.

La Juventus Women arriva alla partita forte del 5-0 in trasferta inflitto al St. Pölten nella quinta giornata, un successo che ha rilanciato le ambizioni europee di Cambiaghi e compagne. Situazione diversa per il Manchester United, reduce dalla brutta sconfitta interna per 3-0 contro l’OL, match che ha complicato la gara diretta ai quarti. Da ricordare che la Juventus non ha mai sconfitto un team inglese in Champions League femminile: infatti si parla di quattro sconfitte e due pareggi nelle sei partite contro Arsenal e Chelsea.

Probabili formazioni

JUVENTUS: De Jong; Krumbiegel, Calligaris, Harviken, Carbonell; Pinto, Walti, Schatzer; Cambiaghi, Girelli, Vangsgaard. All. Canzi

MANCHESTER UNITED: Tullis-Joyce; Riviere, Le Tissier, Janssen, Sandberg; Zigiotti, Miyazawa, Park, Toone, Malard; Terland. All. Skinner

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Juventus-Manchester United, Champions League calcio femminile 2025: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21.00. Buon divertimento!