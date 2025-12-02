LIVE Dresda-Conegliano, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: trasferta che può riservare insidie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta Live del match tra il Dresda SC e l’Imoco Volley Conegliano, valido per la seconda giornata della CEV Champions League, massima competizione europea della pallavolo. La squadra di Daniele Santarelli cerca la seconda vittoria nella competizione su altrettante partite prima di volare verso San Paolo, in Brasile, per affrontare il Campionato mondiale per Club insieme alla Savino del Bene Scandicci, seconda rappresentanza italiana.

Nell’ultima uscita europea di Conegliano, nonché la prima in stagione, le Pantere hanno sofferto e non poco l’ottimo match giocato dalle turche dell’Ankara Zeren Spor vincendo la partita solo al tie-break e annullando addirittura sei match point alle turche. Ricordiamo che l’Imoco gioca per difendere tutti i titoli vinti l’anno scorso, come farà anche tra il 9 e il 14 dicembre con il Mondiale per Club.

La squadra italiana e quella tedesca si giocheranno il primo posto in solitaria nel Girone D di questa edizione della CEV Champions League: infatti, anche il Dresda ha vinto la sua prima giornata contro le polacche del Lodz per 1-3. Con una vittoria nella trasferta in Germania, Conegliano scavalcherebbe la rosa tedesca che ha un’età media poco più bassa di vent’anni, a conferma del progetto pro giovani che stanno cercando di portare avanti.

Il match tra Dresda e Conegliano inizierà alle 19.00 e verrà disputato alla Margon Arena dell’omonima città tedesca pronta ad accogliere le campionesse in carica della Champions League, del campionato italiano e del Mondiale per club. La favorita è la squadra italiana ma l’ultima partita nella competizione e la possibile concentrazione già mirata verso la già citata competizione globale che verrà disputata in Brasile, potrebbero essere motivo di insidie per le ragazze di Santarelli. Segui il match europeo con la cronaca testuale di OA Sport in Diretta e in Live, buon divertimento a tutti!