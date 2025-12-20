LIVE Cuneo-Conegliano, A1 volley femminile in DIRETTA: la capolista cerca il riscatto dopo il Mondiale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI MILANO-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Honda Cuneo Granda Volley e Imoco Volley Conegliano, valido per la seconda giornata di ritorno della Serie A1 Tigotà. Le ragazze di Daniele Santarelli, allenatore della squadra ospite, cercherà la vittoria per cancellare il prima possibile la delusione avuta in Brasile per la sconfitta nella finale del Mondiale per club di pallavolo contro le connazionali della Savino del Bene Scandicci, che ha vinto 3-1.

Nonostante la recentissima sconfitta nella competizione intercontinentale, Conegliano affronta Cuneo da grande favorita del match visto il demonio che la squadra di Isabelle Haak sta dimostrando nel corso di questa stagione, sia in Italia che in Europa con la Champions League che loro disputano da campionesse in carica. Ricordiamo che Conegliano non ha mai perso un match in campionato.

Cuneo, invece, viene dall’ottima vittoria in casa contro Macerata per 3-1, mettendo fine ad un periodo di grandissima crisi con ben sette sconfitte di fila visto che prima del match appena citato l’ultimo successo risaliva al 29 ottobre contro Firenze, battuta 3-2. Mentre Conegliano guida da capolista assoluta la classifica, davanti Novara e Scandicci, rispettivamente seconda e terza, le piemontesi sono al nono posto e ancora in lotta per l’ingresso ai prossimi play off che, visti gli ultimi due mesi, sarebbero davvero un successo.

Il match tra Cuneo e Conegliano inizierà alle 19.30 e verrà disputato al Palazzo dello Sport dell’omonima città delle padrone di casa di questo incontro. I giudici di gara saranno Michele Marconi come primo arbitro, Alessandro Rossi come secondo e Dario Mezzadri come assistente al videocheck, come ausilio tecnologico in caso di richieste dalle panchine. Segui la partita, punto dopo punto, con la cronaca testuale in Diretta Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!