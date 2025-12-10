LIVE Conegliano-Zamalek, Mondiale per club volley femminile 2025 in DIRETTA: impegno morbido contro le egiziane

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sfida del Mondiale per Club femminile 2025 di pallavolo tra Prosecco DOC Imoco Conegliano e Zamalek Sporting Club. Nella Pool B del Mondiale per Club femminile è già serata di primi verdetti. La Prosecco DOC Imoco Conegliano, dopo aver messo in cassaforte il debutto, incrocia alle ore 21:00 italiane lo Zamalek Sporting Club, capolista del gruppo 2 del campionato egiziano, in una sfida che può avvicinare le venete alla semifinale e regalare alle campionesse d’Africa un palcoscenico di altissimo livello.

Le campionesse d’Italia arrivano all’appuntamento con il vento in poppa, reduci dal netto 3-0 sulle Orlando Valkyries (25-14, 25-13, 25-19) in un incontro condotto con autorevolezza dal primo all’ultimo scambio. La squadra di Daniele Santarelli ha ribadito la propria cifra tecnica: grande solidità di sistema, pochi errori gratuiti e tanta qualità nei colpi d’attacco. In apertura di torneo è emersa subito la classe di Isabelle Haak, miglior marcatrice con 21 punti, distribuiti in maniera costante nei tre parziali. La svedese ha trovato sponde ideali nelle bande, con Zhu Ting a quota 13 e Gabi ferma a 11, entrambe precise in attacco e affidabili in seconda linea. Al centro la coppia con Marina Lubian (9 punti) ha garantito peso a muro e presenza in fast, mentre la regia di Joanna Wołosz ha dato ritmo e varietà all’intero sistema offensivo. Alla luce del divario tecnico e del calendario fitto tra campionato, Champions e Mondiale per Club, è probabile che Santarelli scelga una rotazione più ampia contro Zamalek, affidandosi alla profondità della rosa. Alternative del calibro di Nika Daalderop, Cristina Chirichella, Sarah Fahr e della giovane opposta Merit Adigwe permettono di abbassare il minutaggio delle titolari senza perdere qualità.

Dall’altra parte della rete, lo Zamalek arriva al confronto con una partenza in salita: sconfitta per 3-0 con Dentil Praia Clube (11-25, 17-25, 15-25), una delle corazzate più accreditate del torneo. Le egiziane hanno sofferto soprattutto il cambio palla contro il servizio brasiliano, ma hanno comunque mostrato sprazzi interessanti. L’opposta Tokkallah “Tokka” Eassa è stata la più continua con 11 punti, supportata in banda da Farida Elhenawy (6 punti), particolarmente vivace nel secondo set. A muro si è messa in evidenza la centrale Dalia Morshedy, capace di chiudere 5 punti complessivi e di dare fisicità alla prima linea. Per il club del Cairo, la sfida con Conegliano rappresenta soprattutto un banco di prova: l’occasione per misurarsi con una formazione che negli ultimi anni ha alzato il livello del volley mondiale e che resta punto di riferimento per organizzazione di gioco e profondità di talento.

La rosa è costruita su un nucleo giovane – dalle palleggiatrici Hana Abdelaziz e Mariam Ebrahim alla schiacciatrice Sabine Hassan – affiancato dall’esperienza internazionale della croata Matea Magdić, chiamata a dare equilibrio e leadership nei momenti complicati. L’obiettivo di Conegliano è chiaro: blindare il passaggio del turno e presentarsi alla sfida con Dentil Praia con il massimo del bottino e della fiducia. Una vittoria piena proietterebbe le Pantere in testa al girone, avvicinando la qualificazione matematica alle semifinali e permettendo a Santarelli di gestire con ancora maggiore serenità le energie nel prosieguo del torneo. Per lo Zamalek, invece, il match ha il sapore del grande appuntamento: poco da perdere, tantissimo da imparare. Motivazioni che, unite all’effetto sorpresa, impongono comunque attenzione alle venete. Il pronostico resta nettamente a favore di Imoco, ma il Mondiale per Club non perdona cali di tensione.

si parte alle ore 21.00!