LIVE Conegliano-San Giovanni in Marigliano, A1 volley femminile in DIRETTA: possibile turn-over per le venete nel testacoda

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida della 16ma giornata del campionato di serie A1 femminile di volley tra Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e Omag-MT San Giovanni in Marignano. È il confronto tra la capolista imbattuta e la fanalino di coda, la prima contro l’ultima della classifica, seppure in risalita.

Conegliano arriva all’appuntamento forte di un cammino semplicemente perfetto in campionato: 15 vittorie in 15 partite, 43 punti conquistati e un dominio certificato anche dal rapporto set vinti/persi (45-9) ma a cui non fa riscontro la doppia finale persa dalle venete contro Milano (Supercoppa) e Scandicci (Mondiale per Club ). Nell’ultimo turno di Serie A1, le venete hanno confermato la propria superiorità espugnando Cuneo con un netto 0-3, mostrando ancora una volta solidità, profondità di roster e una gestione lucida delle rotazioni nonostante il calendario fitto di impegni. Nel successo in Piemonte, la squadra di Daniele Santarelli ha trovato risposte convincenti da tutto il gruppo: Marina Lubian, eletta MVP, ha inciso al centro, Isabelle Haak ha guidato l’attacco con continuità, Nika Daalderop e Fatoumatta Sillah, entrate con l’intento di dare un po’ di riposo a Zhu e Gabi, hanno garantito equilibrio e peso offensivo, mentre la regia di Joanna Wołosz e la sicurezza in seconda linea di Monica De Gennaro hanno assicurato ordine e controllo in ogni fase del gioco. Una vittoria arrivata senza sbavature, che ha ribadito la capacità dell’Imoco di mantenere standard altissimi anche dopo gli impegni internazionali tra Champions League e Mondiale per club. Possibile che Santarelli anche oggi si affidi a un turnover diffuso.

Dall’altra parte della rete ci sarà una San Giovanni in Marignano che occupa l’ultimo posto in classifica con 3 vittorie e 12 sconfitte, ma che nell’ultima giornata ha lanciato segnali incoraggianti superando Bergamo 3-1 davanti al proprio pubblico. Un successo importante soprattutto sotto il profilo del morale, arrivato grazie a una prestazione collettiva intensa e ordinata.

Nel match di Cervia, la squadra di Massimo Bellano, affiancato in panchina dall’assistente Alessandro Zanchi, ha trovato in Sarah Straube la protagonista assoluta, premiata MVP, e in una protagonista a sorpresa come Serena Ortolani il principale riferimento offensivo. Buono anche il contributo di Yushan Zhuang, entrata a far parte del roster delle romagnole da un paio di settimane, ed Elizaveta Kochurina, in una gara nella quale San Giovanni ha saputo essere aggressiva in battuta e più efficace del solito nella fase di contrattacco, riuscendo a gestire i momenti chiave del match.

Il precedente stagionale, disputato all’andata, ha visto Conegliano imporsi con un secco 3-0 in Romagna, senza concedere spazio alle avversarie. Anche questa volta il divario tecnico e fisico appare evidente, ma per San Giovanni la trasferta al Palaverde rappresenta un banco di prova utile per misurare crescita e tenuta contro il massimo livello del campionato, mentre per Conegliano sarà l’ennesima occasione per consolidare il primato e chiudere l’anno solare confermando un dominio fin qui incontrastato.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della sfida della 16ma giornata del campionato di serie A1 femminile di volley tra Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e Omag-MT San Giovanni in Marignano, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 20.30!