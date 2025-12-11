LIVE Conegliano-Dentil Praia Clube, Mondiale per club 2025 in DIRETTA: scontro diretto per il primo posto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Conegliano e Dentil Praia Clube, partita valevole per la terza ed ultima giornata della fase a gironi del Mondiale per club 2025 di volley femminile. Le campionesse del Mondo dell’Imoco tornano in campo per il primo big match del proprio cammino con in palio il primo posto del raggruppamento.

La squadra di Daniele Santarelli non ha avuto problemi nei primi due incontri con le Orlando Valkyries e lo Zamalek, raccogliendo due comode vittorie per 3-0 contro due avversarie ampiamente alla portata delle venete. Le Pantere hanno dimostrato, se ce ne fosse bisogno, di essere ancora loro le favorite per il titolo grazie ad una grande solidità mentale, già messa in mostra nella prima metà del campionato di Serie A1.

Quest’oggi l’asticella si alzerà con l’Imoco che però potrà contare su tutto il proprio arsenale. Con ogni probabilità coach Santarelli si affiderà al sestetto titolare con l’unico dubbio legato alla scelta delle due centrali: Marina Lubian ha ben figurato nelle ultime uscite e potrebbe soffiare una maglia ad una tra Cristina Chirichella e Sarah Fahr. Per gli altri ruoli non dovrebbero esserci dubbi con Joanna Wolosz in cabina di regia, Gabi e Zhu Ting bande, Isabelle Haak opposta e Moki De Gennaro a guidare la seconda linea.

Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione di casa, le brasiliane del Dentil Praia Clube. Anche la squadra allenata da Rui Moreira ha ottenuto due comodi successi nelle prime due giornate contro americane ed egiziane. Il coach portoghese è arrivato da pochi mesi in Brasile per provare a risollevare la squadra dopo un’avvio di stagione complicato.

Le campionesse della Sul Americana de Clube Volley, la massima competizione sudamericana, possono contare sull’esperienza in regia di Macris e Juliana, sulla qualità al centro di Gabriela Martins ed Adeniza, su Michelle, Caffrey, Koleva e Priscilla in banda e su Fingall e Mika. A guidare la seconda linea ci sono Suelen e Natalia.

L’incontro tra Conegliano e Dentil Praia Clube è in programma alle 17.30 a San Paolo (Brasile). Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Conegliano-Praia Clube con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione di quest’incontro. Buon divertimento!