LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde 2025 in DIRETTA: Brand favorita, Casasola per stupire

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara ciclocross donne elitè a Koksijde, in Belgio. La prova odierna succede quella di ieri di Anversa, entrambe sono inserite nel calendario della UCI Coppa del Mondo Ciclocross 2025-2026.

La caratteristica principale della gara di Koksijde sono i tratti di sabbia che saranno presenti in molte zone del circuito. Quest’ultimo inizia con un tratto piatto sull’erba, che anticipa uno strappo con la sabbia, fatto a piedi. Dopo la discesa sulla stessa superficie le atlete affronteranno una nuova parte in piano, che si alterna fra asfalto, terra ed erba. Terimato questo, ci sarà una lunga parte sulla sabbia, prima in piano e poi che tenderà all’insù. Successivamente una nuova frazione su fondo terroso, con qualche sali e scendi, anticiperà una breve rampa all’ingiù sulla sabbia, che precede una dura salita sempre su fondo sabbioso. In successione ci si imbatterà su un nuovo tratto erboso, prima di una nuova rampa sulla sabbia, che fa da inizio ad una lunga fase su questa superficie. Finite le fatiche, si riprenderà a pedalare sull’erba prima di imbattersi nell’ultimo tratto sabbioso molto lungo a cui segue l’ultima parte in erba prima dell’arrivo. Il tracciato misura in totale 2.9km.

Anche se la sabbia potrebbe mischiare le carte delle candidate alla vittoria, Lucinda Brand è la favorita numero uno della prova odierna. L’olandese ha ottenuto 11 vittorie e 2 secondi posti nelle dodici corse disputate in stagione, con l’ultima arrivata ieri ad Anversa. Seppur non ha mai vinto a Koksijde, sono ben 5 i podi ottenuti nelle precedenti edeizioni, nella prova odierna cercherà di aggiungere un’altra tappa conquistata a questa stagione iniziata nel miglior modo possibile. La 36enne ha scavalcato, nella giornata di ieri, nella classifica di CDM la precedente leader Aniek Van Alphen(Paesi Bassi). Quest’ultima si è dimostrata molto solida nelle prime gare di CDM, vincendo, però, una sola volta, oggi cercherà il bis per allungare in classifica. Tra le due contendenti si aggiunge, anche, una loro connazionale, Puck Pieterse. La 23enne ha trionfato qui l’anno scorso nella X2O, ed è tornata la scorsa settimana a Namur con un 4° posto, dopo la pausa dalla stagione di mountain bike. Il suo obiettivo dichiarato sono i mondiali di Hustl a gennaio, oggi cerca la prima vittoria stagionale per riacquisire forma.

Altre atlete da tenere in considerazione sono Inge Van Der Heijnden (Paesi Bassi), Marion Norbert Riberolle e Joulie Browers (Belgio), (Francia), Kristyna Zemanova (Repubblica Ceca), Amandine Fouquenet (Francia).

Ci saranno 4 italiane al via oggi: Sara Casasola, Lucia Bramati, Carlotta Borello e Giorgia Secchi. La prima è tornata ieri ad Anversa, dopo la gara saltata a Namur, a causa di un’infezione respiratoria che prosegue da tutta la stagione. La 26enne è ancora saldamente nella top 10 della classifica di Coppa del Mondo (9°) nonostante due gare saltate sulle cinque totali e oggi cerca un risultato importante dopo il settimo posto di ieri. Lucia Bramati si sta comportando molto bene alla prima stagione fra le elite, ieri ad Anversa ha anche se a Namur è arrivato un 27° posto che l’ha fatta scendere in 16esima posizione nella generale. Carlotta Borello, invece, è all’esordio stagionale in Coppa del Mondo, mentre ha già partecipato a Koksijde, arrivando 28° sul traguardo. Il suo miglior risultato in CDM è un 15esimo posto a Benidorm, oggi cercherà di migliorare questo risultato. Giorgia Secchi è ancora un U23, ma ha già partecipato a due prpve fra gli elite quest’anno, gareggiando a Terralba e Namur. Arriva a Koksijde per migliorare il 27° posto della prova italiana e per acquisire esperienza in vista delle gare future.

OA Sport vi offre quindi la DIRETTA LIVE testuale della gara di ciclocross donne elitè a Koksijde, Belgio, sesta prova dell’ UCI Coppa del Mondo 2025-2026. L’inizio è previsto per le 13.40. Buon divertimento!