LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Anversa 2025 in DIRETTA: Van der Poel ritrova il rivale Van Aert

Buongiorno e benvenuti alla diretta live della gara elite maschile della tappa della Coppa del Mondo di ciclocross in scena ad Anversa. Grandissima attesa per il primo appuntamento del fine settimana, gli appassionati vogliono gustarsi il primo rovente scontro diretto stagionale tra Mathieu van der Poel e Wout van Aert: il fuoriclasse olandese ha già fatto il proprio esordio imponendosi in maniera schiacciante a Namur lo scorso weekend, mentre il belga è atteso dall’esordio di fronte al proprio pubblico.

Si preannuncia un confronto particolarmente avvincente e appassionante tra i due mattatori indiscussi della specialità: van der Poel partirà con i favori del pronostico e punta a proseguire al meglio la propria stagione sul fango in vista dei Mondiali, dove andrà a caccia dell’ottavo scettro iridato in carriera; van Aert ha dichiarato che userà il ciclocross come palestra per prepararsi agli appuntamenti su strada, ma è chiaro che la rivalità con l’avversario di riferimento lo stuzzicherà parecchio.

Sulla carta gli altri contendenti dovrebbero accontentarsi delle posizioni di rincalzo: i belgi Michael Vanthourenhout e Thibau Nys sono i più accreditati per il terzo gradino del podio. L’Italia sarà presente con Gioele Bertolini, Federico Ceolin, Filippo Fontana, Samuele Scappini, Filippo Agostinacchio (classe 2003 estremamente promettente e atteso tra i big), Florenzo De Longi e Alan Zanolini.

Si inizia alle ore 15.10.