LIVE Biathlon, Sprint femminile Annecy 2025 in DIRETTA: Wierer e Vittozzi cercano continuità

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint femminile, sulla distanza dei 7.5 km, in programma ad Annecy Le Grand-Bornand, prima gara individuale della terza tappa di Coppa del Mondo di biathlon femminile 2025-2026. Dopo la fantastica vittoria di una infinita Dorothea Wierer nell’individuale a OIestersund e il triondo di Lisa Vittozzi nell’inseguimento a Hochfilzen, oggi è il giorno della terza sprint della stagione con le azzurre che vogliono essere ancora protagoniste in un contesto che non dovrebbe essere sgradito.

Il circuito femminile di Coppa del Mondo si sposta ora ad Annecy Le Grand-Bornand, teatro della terza tappa stagionale, che propone un programma intenso e selettivo articolato su tre prove individuali. Si partirà giovedì con la sprint, passaggio chiave per definire le griglie di partenza dell’inseguimento di sabato, mentre il fine settimana si chiuderà domenica con la mass start, gara sempre decisiva per valori tecnici ed equilibrio. L’avvio della Coppa del Mondo femminile di biathlon 2025-26 ha restituito uno scenario quanto mai variegato e imprevedibile. Nelle prime cinque gare stagionali, infatti, si sono imposte cinque atlete diverse, a conferma di un equilibrio tecnico che raramente si era visto in passato. A salire sul gradino più alto del podio sono state, in ordine sparso, Dorothea Wierer, Suvi Minkkinen, Lisa Theresa Hauser, Lou Jeanmonnot e Lisa Vittozzi, segno di una competizione aperta e senza una dominatrice designata.

A rendere il quadro ancora più emblematico è però la situazione in classifica generale. In vetta non figurano infatti atlete già vincenti, bensì due interpreti della continuità. Il pettorale giallo è sulle spalle di Anna Magnusson, protagonista di un inizio di stagione estremamente solido, caratterizzato da quattro podi e da una presenza costante nelle prime nove posizioni. Alle sue spalle incalza la giovane norvegese Maren Kirkeeide, sempre capace di chiudere le gare tra le prime dodici, pur senza ancora trovare l’acuto del successo. L’incrocio tra questi due dati – la molteplicità delle vincitrici e la leadership di chi non ha ancora trionfato – restituisce un’immagine chiarissima: il biathlon femminile vive una fase di totale apertura, in cui i valori sono mobili e ogni gara può riscrivere gerarchie e ambizioni. Un contesto dinamico, fluido e affascinante, che rende ogni appuntamento imprevedibile e decisivo.

Si gareggerà in territorio francese, ma la squadra di casa, almeno finora, non è riuscita a esprimere una reale continuità di rendimento. L’eccezione porta il nome di Camille Bened, autentica sorpresa di questo avvio di stagione, capace di costruire risultati solidi grazie a una precisione al poligono di altissimo livello. Attorno a lei, però, le certezze faticano a emergere: Lou Jeanmonnot alterna prove convincenti ad altre meno incisive, mentre atlete attese come Justine Braisaz-Bouchet non hanno ancora trovato il guizzo che ne caratterizza il talento. Anche Julia Simon, al centro di molte attenzioni, ha iniziato l’inverno con un profilo più dimesso rispetto alle aspettative.

Il tracciato di Le Grand-Bornand, del resto, è storicamente terreno fertile per gare anomale e risultati imprevedibili, complici condizioni spesso variabili e una conformazione che mette alla prova gestione dello sforzo e lucidità al tiro. Proprio per questo, la terza tappa assume un valore chiave nella lettura degli equilibri del massimo circuito: prevarrà ancora l’incertezza, con continui ribaltamenti di gerarchie, oppure emergerà finalmente una leader capace di dettare il passo?

Sul fronte italiano, il direttore tecnico Klaus Hoellrigl ha convocato Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer – reduce da qualche acciacco alla schiena accusato nella settimana precedente – insieme a Samuela Comola e Rebecca Passler. Un quartetto chiamato a misurarsi con un contesto aperto e instabile, nel quale lucidità, gestione delle energie e precisione al tiro potrebbero fare la differenza più del semplice stato di forma.

