LIVE Biathlon, Mass start maschile Annecy 2025 in DIRETTA: Giacomel deve scuotersi nell’ultima gara dell’anno solare

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prima prova con partenza in linea della stagione maschile di Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026, si gareggia a Annecy-Le Grand Bornand (FRA) ed è l’ultima competizione ufficiale dell’anno solare.

Si chiude un anno solare che ha dato al biathlon un nuovo protagonista, italiano: Tommaso GIACOMEL. Oggi, il trentino vorrà chiaramente concludere il suo primo grande anno di competizione ai massimi livelli con un podio, che sarebbe il dodicesimo in Coppa del Mondo. Weekend sin qui sotto tono per la punta del movimento azzurro, soprattutto per via di quei 3 bersagli mancati nel tiro a terra della sprint di venerdì, che l’ha costretto a scattare lontano dai primi nell’inseguimento, dove comunque ha recuperato posizioni.

I rivali di Coppa dell’azzurro sembrano essere Johan Olav Botn ed Eric Perrot, solidissimi nelle prime due prove in Francia. Il norvegese tuttavia quest’oggi potrebbe pagare dazio, o quantomeno ciò ci si attende visto che non era dato in forma alla vigilia e che ha fatto oltremodo (per i suoi standard) fatica sugli sci stretti. Occhio ai norvegesi ed ai francesi, con Jacquelin che verosimilmente proverà a mischiare le carte. La Svezia schiera Samuelsson e Ponsiluoma, per l’Italia presente anche un grande Lukas Hofer in questo avvio di stagione.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta LIVE della prima prova con partenza in linea della stagione maschile di Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026, si gareggia in Francia a Le Grand Bornand: vi aspettiamo dalle 14:45!