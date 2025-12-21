LIVE Biathlon, Mass start femminile Annecy 2025 in DIRETTA: prima gara stagionale con questo format

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Mass start femminile di Annecy-Le Grand Bornard (Francia), terzo appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon 2025/2026. La tappa francese si chiude con la prima partenza in linea della stagione: per la prima volta quest’anno 30 atlete si affronteranno in questo format, che prevede 4 poligoni.

Saranno tre le italiane al via di questa mass start: a Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, qualificate grazie alla classifica generale di Coppa del Mondo, si è aggiunta Rebecca Passler, rientrata nelle migliori cinque di questa tappa. L’azzurra si è conquistata un pettorale grazie al ventiquattresimo posto della sprint e la tredicesima piazza ottenuta nell’inseguimento.

Sia Wierer che Vittozzi partono tra le favorite per la vittoria di questa gara. Entrambe le azzurre hanno già ottenuto un successo in questa stagione con Dorothea vincitrice nell’individuale di Oestersund e Lisa trionfatrice nell’inseguimento di Hochfilzen.

La principale favorita di questa gara è Lou Jeanmonnot. Dopo una prima tappa complicata la francese ha reagito da campionessa, vincendo la sprint di Hochfilzen e l’inseguimento di Le Grand Bornard, dopo aver chiuso al secondo posto la sprint francese.

Tante le contendenti al successo, tra cui Suvi Minkkinen, le sorelle Oeberg, Maren Kirkeeide ed Anna Magnusson. Al via della gara anche Franziska Preuss, che in Francia ha fatto il debutto stagionale in una gara individuale ottenendo un diciottesimo ed un undicesimo posto.

La Mass start femminile di Annecy-Le Grand Bornard è in programma alle 12.15.