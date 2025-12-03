LIVE Biathlon, Individuale maschile Oestersund 2025 in DIRETTA: Giacomel debutta nel format meno congeniale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’individuale maschile, sulla distanza dei 20 km, valido per la coppa del Mondo 2025-2026 in programma a Oestersund in Svezia. Il capoluogo dello Jämtland è stato teatro dei Mondiali maschili del 1970, ma è comparso nel programma della Coppa del Mondo solo partire dalla stagione 1988-89, tramutandosi in presenza fissa con l’avvento del XXI secolo.

la coppa del Mondo è iniziata nel migliore dei modi per l’Italia del biathlon con i podi nelle staffette (femminile e mista) e con la fantastica vittoria di Dorothea Wierer ieri nell’individuale (esattamente oggi, dieci anni fa, la campionessa di Anterselva otteneva proprio qui la sua prima delle 17 vittorie in Coppa del Mondo). Oggi sarà la volta degli uomini e anche qui ci sono precedenti importanti perchè da queste parti Tommaso Giacomel ha ottenuto il suo primo podio in Coppa del Mondo, un secondo posto a marzo 2023 e oggi proprio su di lui, apparso in ottime condizioni in staffetta, sono puntati i fari in casa azzurra per puntare al podio in un formato di gara che non è il suo preferito.

Parte la prima coppa del Mondo senza Johannes e Tariej Boe e fa un po’ specie non vedere i due norvegesi nella lista di partenza dopo tanti, in particolare Johannes che è stato il dominatore degli ultimi anni. Il ruolo di leader della nazionale norvegese è tutto o quasi nelle mani di Sturla Holm Laegreid, che ama questo contesto di gara. Ad aprire il gruppo dei favoriti in partenza sarà Eric Perrot con il pettorale 44, subito seguito da una sfilza di big pronti a lasciare il segno sulla prima gara lunga della stagione. Tra loro spicca proprio Sturla Holm Laegreid (46), uno dei migliori tiratori in circolazione, mentre la Francia si presenta al completo con due potenziali protagonisti: l’olimpionico Quentin Fillon-Maillet (52) e lo specialista delle gare a quattro poligoni Emilien Jacquelin (64). Attenzione anche allo svedese Sebastian Samuelsson (54), sempre competitivo quando la condizione è già buona nelle prime tappe.

In mezzo a questo gruppo di fuoriclasse partirà anche l’azzurro Tommaso Giacomel, che avrà il pettorale 56: una posizione ideale per leggere la gara e provare a inserirsi nella lotta per un piazzamento di prestigio. A chiudere la sezione dei pettorali di alto livello sarà il tedesco Philipp Nawrath (66), altro atleta capace di performance di spessore nelle giornate migliori. Saranno cinque gli azzurri in gara, per un totale di sei. Il primo a partire sarà Lukas Hofer con il pettorale numero 5, a cui seguirà Didier Bionaz con il 25, facente parte del secondo gruppo, così come Patrick Braunhofer che avrà il 45. Daniele Cappellari avrà il 70 ed Elia Zeni con il 76.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dell’individuale maschile, sulla distanza dei 20 km, valido per la coppa del Mondo 2025-2026 in programma a Oestersund in Svezia in programma oggi, mercoledì 3 dicembre, alle ore 15.30. Buon divertimento con la nostra Diretta Live in tempo reale!