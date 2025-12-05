LIVE Baskonia-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: partita chiave in ottica post-season

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon giorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra il Baskonia e l’Olimpia Milano, valida per la quattordicesima giornata dell’Eurolega di basket, con palla a due alle 20.30..

Torna in campo la squadra di Peppe Poeta dopo la pausa per gli impegni della nazionale e torna in campo in una trasferta ricca di insidie, ma che può essere un viatico cruciale nella stagione biancorossa. Il coach di Milano cerca il quarto successo personale in Eurolega e il secondo da capo allenatore ufficiale e lo fa con una squadra che attualmente è all’undicesimo posto in classifica, ma a una sola vittoria dalla zona playoff.

Di contro, il Baskonia di coach Galbiati è attualmente quart’ultima, con solo 4 successi all’attivo contro i 7 di Milano, anche se tutte le vittorie sono arrivate sul campo amico della Buesa Arena. Tra i giocatori da tenere d’occhio una vecchia conoscenza di Milano, cioè Timothe Luwawu-Cabarrot, che viaggia a 19,6 punti di media, ma attenzione anche a Matteo Spagnolo, che contro un’italiana vorrà sicuramente essere protagonista, mentre ha chiesto la risoluzione del contratto il secondo marcatore di stagione, Diallo.

La sfida tra Baskonia e Olimpia Milano inizierà alle ore 20.30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!