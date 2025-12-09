LIVE Atalanta-Chelsea, Champions League calcio in DIRETTA: serve una reazione dopo il KO a Verona

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

L’Atalanta arriva alla sesta tappa della fase campionato di Champions League con l’obiettivo chiaro di dare conferme al proprio percorso nella competizione, fin qui più forte rispetto agli alti e bassi in Serie A. Gli uomini di Palladino hanno raccolto dieci punti nelle prime cinque sfide del nuovo format, frutto di tre successi e un pareggio dopo la sconfitta dal debutto. Un ruolino praticamente identico a quello del Chelsea, che contro l’Atalanta si presenta come una delle rose più credibili dell’intera Coppa.

Il team di Maresca, protagonista di una annata da grande livello con Europa League e Mondiale per Club ottenuti, ha trovato nell’Europa un terreno molto fertile anche in questa annata. Il 3-0 dato al Barcellona nell’ultimo turno restituisce la grandezza dello stato di forma degli inglesi, trascinati dal talento incredibile di Estêvão. Per l’Atalanta, reduce dalla grande vittoria in Germania, si tratta di una sfida diretta che può orientare in modo decisivo la gara alle prime otto posizioni, quelle che spalancano l’arrivo immediato agli ottavi senza passare dai playoff. Nessun precedente, è la prima volta che questi due club si affrontano in Europa.

Palladino vola verso di nuovo il 10/11 della formazione sconfitta a Verona. Davanti a Carnesecchi il trio difensivo con Kossounou, Hien e Djimsiti. A centrocampo de Roon ed Ederson con Bellanova e Zappacosta al solito sugli esterni. Davanti l’unica differenza con Scamacca al posto di Krstovic. La punta sarà supportata da Lookman e De Ketelaere.

Probabili formazioni

ATALANTA – (3-4-2-1) – Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All: Palladino.

CHELSEA – (4-2-3-1) – Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; James, Caicedo; Estevao, Enzo Fernandez, Garnacho; Pedro Neto. All: Maresca.

