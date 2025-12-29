L’Itas domina, Monza ko: Trento vince il primo quarto di Coppa Italia e vola a Bologna

Non c’è partita nei quarti di finale di Coppa Italia: Trento domina, convince e stacca con autorità il pass per la Final Four di Bologna, superando Monza con un secco 3-0 che racconta bene l’andamento della sfida. I campioni d’Italia partono fortissimo, indirizzano subito il match e non concedono spiragli agli ospiti, imponendo ritmo, qualità e continuità in tutti e tre i set. Dopo un primo parziale senza storia, la squadra di Mendez gestisce con maturità anche i momenti di maggiore equilibrio, accelerando nei frangenti chiave e chiudendo i conti con freddezza. Monza prova a restare agganciata, soprattutto nel secondo e nel terzo set, ma Trento alza il livello quando serve e chiude la pratica con sicurezza, confermando ambizioni e solidità in vista dell’appuntamento decisivo di Bologna.

Pronti via e c’è solo Trento in campo. La squadra di Mendez mette da subito in difficoltà gli ospiti e vola sul 12-5 e poi aumenta ancora il ritmo sul 17-7. Monza fatica a riprendersi e si arrende con il punteggio di 25-13.

Cambiano le cose in avvio di secondo set. Monza si appoggia a Rohrs e riesce a tenere il ritmo della squadra di casa fino al 15-14, poi l’Itas prender in mano le redini del gioco e prende il largo. I trentini piazzano il break di 5-0 che li conduce sul 20-15 e poi gestisce il vantaggio fino al 25-19 conclusivo.

Il terzo set è la fotocopia del secondo. Monza mette il naso avanti in avvio e si procede punto a punto fino al 16-15, poi il finale è tutti di marca dell’Itas con Michieletto e compagni che firmano il 25-19 che significa final four.