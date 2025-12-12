L’Italia si sblocca anche nello sci di fondo! Barp/Pellgrino secondi nella team sprint di Davos!

Federico Pellegrino ed Elia Barp, cioè Italia 1 in questa circostanza, conquistano la seconda posizione nella team sprint a tecnica libera di Davos. In Svizzera, arriva il primo podio stagionale per il nostro Paese in una competizione di Coppa del Mondo, grazie a una grande rimonta nell’ultimo giro da parte di Chicco, capace di un numero notevole di cui si discorrerà in grado di portare al podio. Vittoria, inevitabile, per la Norvegia, con Erik Valnes e (soprattutto) Johannes Hoesflot Klaebo che vincono in 14’00″95.

Non c’è che dire: quella odierna è la team sprint delle cadute. Nelle primissime fasi, nella curva che precede la zona del cambio, è Barp a cadere; un paio di minuti dopo va a fargli compagnia Anger, ma per l’uno come per l’altro non si dimezzano le speranze di podio. Rischia anche Carollo per via di un agganciamento, ma è evidente che con 15+15 concorrenti al via le cose non possono che essere confuse al massimo grado possibile.

Rimane, comunque, il fatto che nelle ultime fasi restano nove coppie a giocarsi il podio. O meglio, otto a giocarsi il podio e una ad attendere il momento di andare. Già, perché quell’una, accanto a Erik Valnes, ha Klaebo, e quando Klaebo sulla salita decide di andar via non c’è nulla da fare per nessuno: vince praticamente per dispersione. L’interessante accade dietro, con Pellegrino che riesce a rimontare diverse posizioni in un amen in un’unica curva, a guadagnare la terza prima dell’ultima e a sfruttare l’accelerazione derivante dall’ingresso nel rettilineo per beffare Anger.

Così, dunque, il podio: Norvegia 1 (Valnes/Klaebo), Italia 1 a 2″04, Svezia 1 (Johan Haeggstroem/Edvin Anger) a 2″09. Terminano poco più dietro Svizzera 1 (Noe Naeff/Janik Riebli) a 2″59 e Finlandia 1 (Lauri Vuorinen/Joni Maki) a 3″24. Sesta posizione per Austria 1 a 3″30, poi Norvegia 2 a 4″13, Germania a 4″54 e un’ottima Italia 2 con Davide Graz e Martino Carollo nona a 7″88. Decima la Cechia a 11″26.