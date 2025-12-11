L’ITALIA RUGGISCE IN FRANCIA! Simone Deromedis trionfa davanti a Edoardo Zorzi, magica doppietta in Val Thorens!

L’Italia ha confezionato una storica doppietta nella tappa che ha aperto la Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle che sarà protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: mai nella storia due azzurri erano saliti sul podio nella stessa gara del massimo circuito internazionale itinerante, oggi i nostri portacolori hanno monopolizzato i primi due gradini del podio e hanno incominciato in maniera brillante l’annata agonistica.

Il tricolore sventola altissimo a Val Thorens (Francia) per merito di Simone Deromedis ed Edoardo Zorzi, capaci di giganteggiare in lungo e in largo su una pista molto tecnica, complessa ed esigente. Simone Deromedis era attesissimo, dopo che lo scorso anno chiuse al secondo posto in classifica generale accarezzando la Sfera di Cristallo: il Campione del Mondo 2023 ha conquistato la sesta vittoria in carriera in Coppa del Mondo (l’ultima datata 28 febbraio a Gudauri), ripetendosi in terra transalpina dopo il sigillo di 364 giorni fa.

Il trentino era tra i grandi favoriti della vigilia e non ha deluso le aspettative, incamerando 100 punti che saranno importantissimi nell’inseguimento al prestigioso trofeo (anche se i Giochi saranno l’appuntamento più importante di questa annata agonistica). La grande rivelazione è rappresentata da Edoardo Zorzi: il 29enne non era mai andato oltre l’ottavo posto (lo scorso marzo, a Gudauri e a Idre Fjall), oggi si è reso protagonista di una cavalcata esaltante e ha chiuso alle spalle del compagno di squadra.

Alle spalle dei nostri portacolori si sono piazzati i francesi Youri Duplessis-Kergormard e Melvin Tchiknavorian. Dominik Zuech è invece stato eliminato agli ottavi di finale, chiudendo al terzo posto dietro allo svizzero Alex Fiva e allo svedese Erik Mobaerg. La Coppa del Mondo di skicross proseguirà domani (venerdì 12 dicembre) con una seconda prova sempre in Val Thorens: arriveranno nuove gioie per il Bel Paese?

CRONACA SKICROSS VAL THORENS

Deromedis ha dominato con grande disinvoltura l’ottavo di finale contro l’austriaco Tristan Takats, il francese Romain Mari e il canadese Jared Schmidt, uscendo benissimo dal cancelletto di partenza, prendendo la testa della gara e controllando la situazione. Nel quarto di finale, invece, il nostro portacolori non è scattato al meglio e dopo le figure iniziali si è ritrovato in terza piazza, poi nel tratto centrale ha sfruttato degli eccellenti materiali, ha superato lo svedese Erik Mobaerg e si è involato verso il traguardo alle spalle dello svizzero Alex Fiva.

Edoardo Zorzi ha avuto la meglio al primo turno, tra l’altro eliminando il canadese Reece Howden (detentore della Sfera di Cristallo) E precedendo al traguardo l’austriaco Johannes Aujesky e lo svizzero Romain Detraz. Ai quarti ha piazzato uno spettacolare sorpasso ai danni del tedesco Jonas Bachl-Staudinger, chiudendo alle spalle di Aujesky e dando così appuntamento al compagno di squadra in semifinale.

Simone Deromedis è partito a razzo e già nelle prime battute di gara mette in chiaro le cose, mentre Edoardo Zorzi è riuscito a regolare Aujesky in uno spalla a spalla e poi ha tenuto a bada il tentativo di rimonta da parte di un veterano come lo svizzero Alex Fiva, meritandosi il passaggio del turno. L’atto conclusivo si è trasformato così in una sfida totale tra Italia e Francia, visto che gli azzurri si sono trovati sulla loro strada Melvin Tchiknavorian e Youri Duplessis-Kergomard.

La finale ha avuto luogo dopo un’interruzione di una decina di minuti, necessaria per per prestare i soccorsi all’austriaco Johannes Rohrweck, caduto nella seconda semifinale. Simone Deromedis è partito a razzo, ha ingaggiato un duello con Duplessis-Kergormard, poi lo ha superato a doppia velocità al termine del primo intermedio e ha allungato. Alle sue spalle si è inserito un brillantissimo Zorzi, che ha poi tenuto i francesi a bada e si è regalato la più grande soddisfazione sportiva della sua carriera.