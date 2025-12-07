L’Italia può vincere il medagliere agli Europei di nuoto? Le carte nell’ultima giornata di azzurri, Olanda e Gran Bretagna

Ultima giornata di gare agli Europei 2025 di nuoto in vasca corta a Lublino, in Polonia. Un day-6 in cui l’Italia ha tante possibilità per andare a medaglia e cambiare la situazione nel medagliere. Attualmente, la formazione guidata dal Direttore tecnico, Cesare Butini, è in seconda posizione con 4 ori, 4 argenti e 2 bronzi (10 podi), alle spalle dei Paesi Bassi (6-4-1) e davanti alla Gran Bretagna (3-3-4).

L’Ital-nuoto ha le possibilità di centrare la top-3 nelle seguenti specialità:

400 misti uomini

4×50 mista uomini

4×50 mista donne

50 dorso donne

50 dorso uomini

50 stile libero donne

50 stile libero uomini

50 rana uomini

200 farfalla uomini

1500 stile libero donne

Sono in totale 10 gare in cui gli alfieri del Tricolore potrebbero cambiare lo spartito. Nei 400 misti Alberto Razzetti si presenta da campione in carica e vuol puntare al bis, ma dovrà guardarsi dal britannico Max Litchfield. Il “Razzo” si riproporrà nei 200 farfalla e l’avversario più temibile sembrerebbe lo svizzero Noè Ponti. Nelle due staffette miste, gli uomini dovranno prestare attenzione alla Gran Bretagna e all’Olanda e le donne sempre delle neerlandesi.

Gli azzurri potrebbero fare la differenza nei 1500 stile libero donne con Simona Quadarella strafavorita, vista anche l’assenza della tedesca Isabel Gose, e nei 50 rana uomini dove Simone Cerasuolo ancor più che Nicolò Martinenghi può essere il primattore. Nei 50 stile libero e nei 50 dorso donne una Sara Curtis in condizione può puntare all’oro soprattutto nella gara dello stile a pancia su, mentre nell’altra prova delle due vasche la polacca Katarzyna Wasick potrebbe avere qualcosa in più.

Un po’ lo stesso discorso per Leonardo Deplano nei 50 sl, dove il francese Maxime Grousset parte coi favori del pronostico, vista la sua affinità con la vittoria in questa rassegna continentale. 50 dorso uomini in cui anche Francesco Lazzari e Lorenzo Mora possono mettere nel mirino il bersaglio grosso, specialmente il rookie, ma ci sarà l’estone Ralf Tribuntsov da piegare.

Paesi Bassi e Gran Bretagna, dunque, hanno meno opportunità di imporsi nell’elenco di specialità, ma potrebbero fare la differenza in caso di affermazioni nelle prove a squadre e con qualche individualità. Il riferimento è soprattutto al Regno Unito anche nei 400 misti donne, unica distanza dove l’Italia non ha iscritte al via. Katie Shanahan potrebbe far saltare il banco, avendo come principale avversaria l’irlandese Ellen Walshe.