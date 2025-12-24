L’Italia al lavoro per gli EHF EURO 2026: 20 azzurri in collegiale a Trieste dal 2 gennaio

Comincia il 2 gennaio da Trieste il viaggio dell’Italia verso gli EHF EURO 2026. La Nazionale azzurra, che torna nella fase finale della rassegna continentale a quasi trent’anni dall’ultima occasione, si ritroverà nella città alabardata per il lungo periodo di preparazione che la condurrà in Svezia, a Kristianstad, sede delle sfide del Gruppo F. Il debutto nella competizione è previsto il 16 gennaio contro l’Islanda (ore 18:00).

Il Direttore Tecnico Bob Hanning ha convocato 20 atleti per il training camp di Trieste, che culminerà con il Trofeo Friuli-Venezia Giulia del successivo 6 gennaio (ore 18:00), amichevole contro la Romania. Nella lista, rispetto al test con la Francia sempre in amichevole lo scorso 1° novembre a Pau, figurano alcune novità: tra le ali, a sinistra rientra dall’infortunio Gianluca Dapiran, mentre nel comparto dei mancini sono a disposizione sia Leo Prantner, top scorer azzurro agli scorsi Mondiali, che Davide Pugliese; tra i pivot, registrata l’assenza per infortunio di Endrit Iballi, torna fra i convocati Tommaso Romei.

Il Trofeo Friuli-Venezia Giulia del successivo 6 gennaio chiuderà il periodo in terra giuliana: la squadra si trasferirà a Cassano Magnago per un allenamento al Pala Tacca e partenza, l’8 gennaio, da Milano Malpensa con direzione Tórshavn, nelle Isole Faroe. Qui il 9 e l’11 gennaio sono in calendario due amichevoli contro la selezione faroese. Il 14 gennaio ci sarà l’ultimo trasferimento verso Kristianstad, due giorni prima del debutto nel torneo.

I 20 convocati dal 2 gennaio a Trieste:

PORTIERI: Domenico Ebner (PO – 1994 – Leipzig/GER), Giovanni Pavani (PO – 2000 – Raimond Sassari), Pau Panitti (PO – 2004 – Fraikin GranollersESP)

ALI: Jeremy Pirani (AS – 1994 – Tremblay/FRA), Gianluca Dapiran (AS – 1994 – Cassano Magnago), Simon Sirot (AS – 2007 – Füchse Berlin/GER), Leo Prantner (AD – 2001 – Füchse Berlin/GER), Nicolò D’Antino (AD – 1999 – Cangas/ESP), Davide Pugliese (AD – 2001 – BM Nava/ESP)

TERZINI E CENTRALI: Simone Mengon (CE/TS – 2000 – Stoccarda/GER), Christian Manojlovic (CE/TS – 2005 – Timisoara/ROU), Marco Mengon (CE/TS – 2000 – Potsdam/GER), Davide Bulzamini (TS – 1995 – Potsdam/GER), Mikael Helmersson (TS – 2003 – Coburg/GER), Giacomo Savini (CE/TD – 1998 – Cassano Magnago), Thomas Bortoli (TD – 2002 – Istres Provence/FRA), Juan Pablo Cuello (TD – 1997 – Publiesse Chiaravalle)

PIVOT: Andrea Parisini (PI – 1994 – Limoges/FRA), Gabriele Sontacchi (PI – 2003 – Potsdam/GER), Tommaso Romei (PI – 2003 – Bregenz/AUT)

STAFF TECNICO: Bob Hanning (DT), Jürgen Prantner (vice-allenatore), Per Konhagel (assistente), Roberto Chiocchetti (allenatore portieri), Patrizio Pacifico (preparatore atletico)

STAFF MEDICO: Roberto De Gregorio (medico), Federico Di Santo (fisioterapista), Nicola Antonini (fisioterapista)

DELEGATO FIGH: Silvano Seca

Dei 20 atleti impegnati a Trieste, il DT Bob Hanning individuerà i 18 che comporranno la delegazione italiana a EURO 2026.