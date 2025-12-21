Ciclismo
Ciclocross, Lise Revol domina la gara di Coppa del Mondo Juniores a Koksijde. Bianchi è la migliore delle azzurre
Lise Revol domina la scena nella gara di Coppa del Mondo di ciclocross Juniores a Koksijde e s’impone grazie ad uno straordinario assolo che le consente di centrare il secondo successo consecutivo con distacchi importanti. Elisa Bianchi è la migliore di una squadra azzurra che questa volta non riesce a conquistare il podio, ma piazza tre atlete nelle prime dieci.
La francese assume il comando delle operazioni fin dalle prime battute, stacca in progressione tutte le rivali, infligge loro distacchi pesanti e taglia il traguardo con il tempo di 43’21” . Completa la doppietta transalpina Laly Pichon che chiude in seconda posizione, staccata di 1’11” dalla connazionale.
Conquista il terzo gradino del podio, con un ritardo di 1’33”, l’olandese Isis Versluis che taglia il traguardo in 44’54”. Elisa Bianchi conclude in quarta posizione, 45’13” il suo tempo di riferimento. L’azzurra, nonostante il forcing operato nel finale di gara, non riesce a completare la rimonta sull’olandese.
Cresce nella seconda parte di gara Giorgia Pellizzotti che chiude in sesta posizione con 45’17” e un ritardo di 1’56 dalla vincitrice. Nicole Azzetti taglia il traguardo in 45’59”, accusa 2’34” di ritardo e termina la sua prestazione al decimo posto. Nicole Righetto conclude diciannovesima, 4’27” il suo distacco.