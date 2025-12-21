Lisa Vittozzi non disputerà la mass start di Annecy: la causa del forfait

Dopo l’ottima rimonta nell’inseguimento di ieri, concluso in sesta posizione, Lisa Vittozzi non prenderà parte alla mass start della tappa di Coppa del Mondo 2025-2026 di Annecy-Le Grand Bornard. La causa sarebbe un banale malanno stagionale, comunque sufficiente per costringere la friulana a non disputare i 12.5 chilometri previsti e terminare anticipatamente l’appuntamento francese.

Una scelta saggia quella dell’azzurra, arrivata per non compromettere il prosieguo di una stagione ancora lunga. Ieri la nativa di Pieve di Cadore ha disputato un inseguimento non perfetto nella prima parte (due errori a terra), ma decisamente solido nella restante metà, con una condizione sugli sci ancora non perfetta.

L’appuntamento con la mass start di oggi poteva essere ancora una volta un’occasione per salire sul podio, confermando la sua crescita dopo lo stop forzato dell’anno scorso. È invece arrivato un nuovo forfait (a causa di un raffreddore) e per rivedere l’azzurra in gara si dovrà aspettare l’appuntamento di Oberhof, nel 2026. Ad Annecy perciò, l’Italia sarà rappresentata solo da Dorotea Wierer, sul podio ieri, e da una brillante Rebecca Passler.