Lindsey Vonn suona la carica: “5 kg in più di massa, nella miglior forma di sempre. So quanto sono veloce…”

Lindsey Vonn ha ruggito in maniera perentoria nella prima prova cronometrata della discesa libera di St. Moritz, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse statunitense ha firmato il miglior tempo sulla pista svizzera e ha dato un chiaro segnale in vista del fine settimana, che propone due discese e un superG. La 41enne, tornata in gara nella passata annata agonistica dopo un primo ritiro, si dimostra un autentico portento e punta senza mezzi termini alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

In questa località ha vinto cinque volte nel corso della sua lunga carriera e oggi ha fatto un punto della soddisfazione in conferenza stampa: “Fisicamente sono forse nella forma migliore che abbia mai avuto e non ho dolori, quindi questa è la parte migliore. Il mio obiettivo era quello di diventare molto più forte quest’estate. Ero più magra di quanto avrei voluto nella scorsa stagione. Non ho avuto molto tempo per prepararmi, quindi non ho avuto il tempo di recuperare la mia massa. Ero ancora un po’ più magra rispetto a quando gareggiavo al massimo della forma”.

Lindsey Vonn ha poi proseguito: “Quest’estate sono riuscita a guadagnare circa 5,5 kg, cosa che mi ha reso molto felice. Ci è voluto un grande impegno. Probabilmente sono stata più disciplinata che mai con la mia dieta e con il mio approccio all’intera estate. Ho dato tutta me stessa per prepararmi fisicamente al meglio. Per la mia età, mi sento davvero bene. Probabilmente mi sento meglio ora di quanto mi sentissi prima di strapparmi il primo legamento crociato anteriore nel 2013. È passato davvero molto tempo”.

L’americana ha poi chiuso la propria analisi: “Ho più fiducia in me stessa rispetto alla scorsa stagione. L’energia è tanta. L’anno scorso ero insicura. Non sapevo quanto fossi veloce. Ora lo so molto bene“. Il suo nuovo consulente Aksel Lund Svindal ha ribadito: “Dal punto di vista tecnico, Lindsey è incredibilmente forte ed è molto ambiziosa. Sono entusiasta di questa sfida. Lavorare con lei è incredibilmente divertente“.