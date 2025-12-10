Lindsey Vonn spaventa tutte: tempo pazzesco nella prova di St. Moritz a 41 anni! Sofia Goggia nelle zone alte

Una sontuosa e determinata Lindsey Vonn ha fatto segnare il miglior tempo al termine della prima prova della discesa di Sankt Moritz (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026. Sulla pista denominata “Corviglia” (con sole pieno, 1° e neve compatta) le atlete hanno rotto il ghiaccio con la nuova stagione, dato che non abbiamo ancora assistito a gare veloci in questo primo scorcio di calendario. La fuoriclasse statunitense ha spinto dal primo all’ultimo metro e ha messo in mostra una condizione ottimale, mentre per i colori italiani Sofia Goggia ha incominciato nel migliore dei modi. Per il resto, come spesso capita, diverse protagoniste hanno preferito non correre rischi eccessivi, mentre altre hanno scelto di nascondersi.

La 41enne nativa di Saint Paul, nel Minnesota, ha chiuso il suo primo allenamento sulle nevi elvetiche con il tempo di 1:30.95 rifilando distacchi corposi a tutte le rivali. La sua volontà era duplice. Mandare un messaggio a tutto il Circo Bianco e, in prima persona, rendersi conto di essersi presentata in grande spolvero alla nuova annata. Al secondo posto troviamo la norvegese Kajsa Vickhoff Lie che ha tagliato il traguardo con un distacco di 59 centesimi, mentre in terza posizione si piazza Sofia Goggia a 71 (perdendo quasi tutto nel tratto centrale) a braccetto con la francese Laura Gauche.

Quinta posizione per la statunitense Jacqueline Wiles con un distacco di 85 centesimi dalla vetta, sesta per la francese Romane Miradoli a 90, mentre è settima l’austriaca Mirjam Puchner a 97. Ottava posizione a braccetto per un’altra francese, Camille Cerutti (pettorale n° 49) e per la statunitense Isabella Wright, distanti entrambi 1.01 da Vonn, mentre la top10 è completata dall’austriaca Cornelia Huetter a 1.03.

Tante italiane, poi, nella top20. Laura Pirovano, infatti, è 11a a 1.15 dalla vetta, quindi Elena Curtoni è 13a a 1.19, mentre Roberta Melesi avrebbe concluso in 17a posizione (a 1.35) ma è stata depennata dalla graduatoria per avere saltato una porta. Nicol Delago si ferma in 19a posizione a 1.39, mentre la sorella Nadia è 23a a 1.79. Chiude 39a, ma a sua volta saltando una porta, Sara Thaler con un distacco di 2.47, quindi 48a Sara Allemand a 3.16, mentre Vicky Bernardi è 60a a 3.73. Chiude 70a Carlotta De Leonardis con un distacco di 5.98. Non ha preso il via, invece, Asja Zenere.