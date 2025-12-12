Lindsey Vonn si commuove: “Più di un sogno: ho fatto di tutto, questa è la ricompensa”. E sul prossimo anno…

Lindsey Vonn si è resta protagonista di un’impresa superlativa, vincendo la discesa libera di St. Moritz, evento che ha aperto il lungo fine settimana riservato alla Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse statunitense ha confezionato una prestazione semplicemente sbalorditiva sulle nevi svizzera e ha trionfato con un vantaggio siderale nei confronti delle austriache Magdalena Egger e Mirjam Puchner, mentre Sofia Goggia ha chiuso ai piedi del podio.

Trionfo mirabolante a 41 anni, diventando l’atleta più anziana di sempre a imporsi nel massimo circuito internazionale itinerante e lanciando un chiaro segnale in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ormai distanti meno di due mesi. L’americana ha messo la firma sul suo 83mo sigillo in Coppa del Mondo, il primo da quando è tornata in attività dopo essersi ritirata.

Lindsey Vonn ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali a stelle e strisce: “È come un sogno. È più di un sogno. Ho lavorato così duramente quest’estate e abbiamo una squadra fantastica: tutto è andato per il meglio, ma sembra quasi irreale. Sto cercando di godermi ogni singolo momento perché questo è il mio ultimo weekend di gare a St. Moritz. Dopo quest’anno non gareggerò più, quindi sto cercando di godermelo, ma non potrebbe andare meglio di così. È fantastico. Sono così felice”.

La pluri vincitrice della Sfera di Cristallo ha poi concluso in maniera lapidaria: “Ho fatto tutto il possibile per essere più veloce. E ora, ecco il risultato. Si ottiene la ricompensa”. Domani (sabato 13 dicembre) ci sarà l’occasione per ripetersi, visto che andrà in scena una nuova discesa libera a St. Moritz, preludio al superG di domenica.