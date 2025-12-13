Lindsey Vonn si accontenta: “Un po’ stanca, non ho sciato come avrei voluto”

Lindsey Vonn si è dovuta “accontentare” della piazza d’onore nella seconda discesa di St. Mortiz (Svizzera), tappa della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. Dopo aver scritto ieri una pagina indelebile nella storia dello sci alpino diventando l’atleta più “anziana” di sempre nel massimo circuito a vincere (41 anni e 55 giorni) con distacchi ‘ciclistici’ sulle avversarie, la fuoriclasse americana è giunta seconda alle spalle di un’eccellente Emma Aicher.

La tedesca si è imposta col tempo di 1’30″50 precedendo di 24 centesimi Vonn e di 29 una Sofia Goggia che ha potuto così incamerare la prima top-3 della stagione. Per la campionessa degli States, comunque, il tassametro si aggiorna alla voce “podi in Coppa del Mondo” visto l’eloquente 140.

Rientrata in gara nel dicembre del 2024 dopo avere abbandonato l’agonismo nel febbraio del 2019, la sciatrice statunitense ha dato un altro segnale: “Sono un po’ stanca per la giornata di ieri, è stata molto emozionante“, ha ammesso. “Pensavo di aver sciato abbastanza bene in cima, ho solo commesso un errore a metà. Sono entrata un po’ troppo diretta e non ero del tutto in equilibrio, poi sono caduta sull’anca quando sono atterrata. Non ho sciato fino in fondo come avrei voluto, ma sono davvero felice di essere di nuovo sul podio e di poter ancora competere per il primo posto, quindi per me è importante“, ha sottolineato Vonn.

“Imparo sempre qualcosa, questo è certo. Vorrei non aver dovuto imparare dai miei errori, perché oggi mi sarebbe piaciuto fare una prestazione migliore. Ma sono contenta del modo in cui ho iniziato questa stagione“, ha concluso.