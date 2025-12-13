Coppa del Mondo
Lindsey Vonn si accontenta: “Un po’ stanca, non ho sciato come avrei voluto”
Lindsey Vonn si è dovuta “accontentare” della piazza d’onore nella seconda discesa di St. Mortiz (Svizzera), tappa della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. Dopo aver scritto ieri una pagina indelebile nella storia dello sci alpino diventando l’atleta più “anziana” di sempre nel massimo circuito a vincere (41 anni e 55 giorni) con distacchi ‘ciclistici’ sulle avversarie, la fuoriclasse americana è giunta seconda alle spalle di un’eccellente Emma Aicher.
La tedesca si è imposta col tempo di 1’30″50 precedendo di 24 centesimi Vonn e di 29 una Sofia Goggia che ha potuto così incamerare la prima top-3 della stagione. Per la campionessa degli States, comunque, il tassametro si aggiorna alla voce “podi in Coppa del Mondo” visto l’eloquente 140.
“Imparo sempre qualcosa, questo è certo. Vorrei non aver dovuto imparare dai miei errori, perché oggi mi sarebbe piaciuto fare una prestazione migliore. Ma sono contenta del modo in cui ho iniziato questa stagione“, ha concluso.