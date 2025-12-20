L’incontenibile Lucinda Brand colpisce ancora. Casasola si conferma in Top 10

L’incontenibile Lucinda Brand colpisce ancora e vince la gara della categoria élite femminile della tappa di Anversa della Coppa del Mondo di ciclocross. La fuoriclasse olandese centra il quarto successo su altrettante gare disputate in stagione. Sara Casasola si conferma tra le migliori del panorama internazionale e chiude in Top 10.

L’atleta neerlandese termina la sua prova in 53’48”. Brand tiene sotto controllo i tentativi di allungo delle rivali nella prima parte della contesa, s’invola nella seconda parte di gara e, nonostante due errori nelle curve sulla sabbia, trova la forza nel finale per riuscire a staccare la connazionale Ceylin Alvarado, seconda a due secondi e autrice di una splendida gara.

Conquista il gradino più basso del podio Aniek van Alphen, terza con sedici secondi di ritardo dalla vincitrice. Si ferma in quarta posizione Puck Pieterse che accusa un distacco di 23 secondi dopo aver provato l’attacco nelle prime battute di gara. Quinta posizione per la ceca Kristýna Zemanova che batte allo sprint Shirin Van Anrooij, sesta. Consolida il suo status di atleta di riferimento del panorama internazionale Sara Casasola che, grazie ad una gara in progressione termina in settima posizione con un distacco di 30”.

Inge Van Der Heijden taglia il traguardo in ottava posizione con un ritardo di 1’01”, Manon Bakker è nona a 1’13” dalla connazionale, Leonie Bentveld chiude decima con un distacco di 1’25”. Lucia Bramati è diciassettesima con un ritardo di 2’35”, Carlotta Borello è ventiseiesima a 3’38”. Rebecca Gariboldi termina trentaseiesima a 4’38”. Si fermano nelle retrovie, con distacchi pesanti, Gaia Santin, Ilaria Tambosco, Giorgia Secchi e Nadia Casasola.