Ciclismo
Lidl-Trek, definito il programma di primavera di Milan: la Parigi-Roubaix è il grande sogno del velocista azzurro
La Lidl-Trek, formazione che grazie all’ingaggio dello spagnolo Juan Ayuso punta a mettere in discussione il dominio del binomio Pogacar-Vingegaard nelle grandi corse a tappe, ha definito il programma della prima parte di annata di uno dei suoi uomini di punta, Jonathan Milan. Il sogno dello sprinter azzurro è quello di vivere la Parigi-Roubaix da protagonista.
Il corridore italiano si dividerà fra brevi corse a tappe, dove andrà a caccia di successi parziali, e alcune delle più prestigiose Classiche di Primavera. Da lì, il friulano della Lidl-Trek farà rotta sul Giro d’Italia 2026, gara in cui tornerà dopo un anno di assenza. La stagione di Milan inizierà già a fine gennaio (dal 27 al 31), con la presenza all’AlUla Tour 2026, gara a tappe che si svolge in Arabia Saudita.
Qualche settimana dopo Milan sarà nuovamente in azione in Medio Oriente, più precisamente all’UAE Tour 2026 (16-22 febbraio), gara a tappe di livello WorldTour che tradizionalmente propone parecchi traguardi appetibili per i velocisti. Successivamente, il friulano sarà al via della Tirreno-Adriatico 2026 (9-15 marzo), per poi presentarsi sul rettilineo di partenza della Milano-Sanremo (21 marzo), con l’idea di provare a resistere agli attacchi in salita per provare a giocarsi il successo allo sprint.
Domenica 29 marzo, poi, Milan prenderà parte alla In Flanders Fields 2026, gara che rappresenta la nuova denominazione della Gand-Wevelgem, corsa che ha già visto Milan salire sul terzo gradino del podio nel 2025. L’ultimo appuntamento della primavera di Milan, prima del Giro, sarà la Parigi-Roubaix 2026 (12 aprile).
Steven de Jongh, direttore sportivo della Lidl-Trek, commenta così le scelte effettuate: “Lo portiamo alle tre Classiche di Primavera che più gli si addicono Il sogno più grande di Johnny è quello di vincere la Roubaix, ma prima gli serve imparare a guidare bene la bici sul pavé. Più partecipazioni metterà insieme e più in fretta capirà come muoversi in quella gara”.