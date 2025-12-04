Lewis Hamilton se la prende coi media: “Hanno un impatto negativo sulla Ferrari”

Quando le cose non funzionano, è colpa dei giornalisti. Un concetto che è emerso ed emerge spesso nel calcio, quando una squadra che non ottiene i risultati e riceve critiche dai media. La Ferrari, che può rappresentare per certi versi la Nazionale in F1, è sempre sulla bocca di tutti, specialmente quando non vince. E, bisogna dirlo, questo riscontro è diventato abituale.

Un Mondiale 2025 deludente per la scuderia di Maranello, rischiando seriamente di rimanere a bocca asciutta alla voce “vittorie domenicali”. L’affermazione di Lewis Hamilton in Cina, nella Sprint Race, potrebbe essere rappresentata dall’allineamento dei pianeti per il cammino compiuto dalla Rossa in questa stagione.

Riscontri negativi che hanno alimentato malcontento tra gli appassionati, intercettato dai vari giornali. Le critiche non sono mancate su una scuderia che non mantiene le attese nuovamente e il peso di questa contrarietà va a incidere sull’operato del team.

È di questo avviso Hamilton che, dopo il GP del Qatar, ha sottolineato: “Penso che sia duro per tutti i meccanici, gli ingegneri e per tutti quelli in fabbrica. Loro danno il massimo. C’è una negatività costante da parte dei media che li colpisce. Loro tornano a casa dalla moglie e la moglie osserva ‘Hanno detto questo sui tuoi colleghi’ e sono sicuro che per loro così è dura. E anche con i figli. C’è un effetto enorme su tante persone”, ha sottolineato il Re Nero.