LEONE INDOMABILE! Roland Fischnaller supera l’infortunio e trionfa nel PGS di Carezza a 45 anni! Epico podio tutto azzurro!

Mylin, Cortina, Carezza. Cambia la località, non cambia il primo gradino del podio che vede sempre la bandiera tricolore sventolare. Quattro gare per la Coppa del Mondo di snowboard parallelo maschile, quattro vittorie per l’Italia. Nell’altra gara casalinga sulla pista “Pra di Tori” al Passo Costalunga, il team azzurro si conferma il più forte trovando una clamorosa tripletta in PGS.

La ciliegina sulla torta la mette Roland Fischnaller: il capitano della squadra tricolore torna alla vittoria trovando un trionfo splendido, il 23mo della carriera alla veneranda età di 45 anni. Il campione del mondo in carica si era infortunato qualche settimana fa in allenamento e la stagione sembrava addirittura a rischio, invece è tornato in tempi brevissimi ed è riuscito già a timbrare il cartellino in una maniera incredibile. Nella Big Final tra vecchietti battuto l’amico (trenanovenne) Aaron March di tredici centesimi.

Il podio tutto italiano lo firma Mirko Felicetti che centra il terzo posto superando nella Small Final Andreas Prommegger. Le uniche, parziali, delusioni odierne sono rappresentate da Daniele Bagozza e, soprattutto, Maurizio Bormolini, entrambi eliminati agli ottavi di finale, stesso turno dove c’è stato lo stop per Gabriel Messner. Bene invece Edwin Coratti, eliminato ai quarti.

Classifica di Coppa che ovviamente sorride ai colori italiani: March è al comando davanti a Bormolini e Felicetti. Un inizio di stagione da sogno per la squadra di Cesare Pisoni.