Laura Pirovano: “Peccato per un errore, ma ho attaccato di più rispetto a ieri”

Buona prestazione ma appuntamento ancora rinviato con il primo podio in Coppa del Mondo per Laura Pirovano, che si conferma in top10 anche nella seconda discesa libera di St.Moritz dopo l’ottavo posto di ieri al debutto stagionale in velocità. La 28enne azzurra ha rimediato un distacco di 76 centesimi dalla vincitrice tedesca Emma Aicher e di 47 centesimi dalla terza piazza di Sofia Goggia, pagando a caro prezzo un piccolo errore ma dimostrandosi una delle migliori in assoluto nella parte più tecnica del tracciato.

“Sono andata un po’ meglio di ieri. Sono riuscita ad attaccare un po’ di più, peccato per un errore che ho fatto nella parte finale dove secondo me ho perso un po’. Comunque ci ho provato e non è andata così male“, le dichiarazioni a caldo della trentina campionessa nazionale in carica ai microfoni della Rai in mixed zone mentre si trova al sesto posto in classifica.

Sulle sue prospettive e sensazioni in vista del primo supergigante della stagione in programma domani dopo una lunga preparazione: “Finora solo allenamenti, il feeling è buono. Bisognerà vedere se si riuscirà ad interpretare abbastanza bene la tracciatura, perché è una manche secca. Vediamo, speriamo!“