Laura Nolte apre la tripletta tedesca nel bob a 2 a Lillehammer e scappa in classifica generale

Tripletta tedesca in Scandinavia. Laura Nolte, infatti, si è aggiudicata la gara di bob a 2 di Lillehammer (Norvegia) valevole come terzo appuntamento della Coppa del Mondo di bob 2025-2026, con un podio tutto tedesco. Non solo, Laura Nolte ha centrato il terzo successo consecutivo in questa stagione, mettendo in chiaro le sue intenzione di alzare al cielo la Sfera di Cristallo a fine anno.

Sul budello scandinavo, laddove si sono disputate le gare dei Giochi Olimpici invernali del 1994, Laura Nolte ha vinto la gara odierna con il tempo di 1:43.49 (nella prima manche miglior tempo in 51.72, replica nella seconda in 51.77) con un margine di vantaggio di 56 centesimi sulla connazionale Kim Kalicki (51.98 e 52.07) mentre completa il podio l’ennesima tedesca, Lisa Buckwitz a 62 centesimi (52.01 e 52.10).

Quarta posizione per la statunitense Kaysha Love a 80 centesimi (52.10 nella prima manche e 52.19 nella seconda) mentre chiude in quinta posizione la sua connazionale Kallie Armbruster Humphries a 94 (52.22 e 52.21). Sesta posizione per la svizzera Debora Annen a 1.03 dalla vetta (52.31 e 52.21) quindi è settima l’austriaca Katrin Beierl a 1.05 (52.16 e 52.38). Ottava posizione per la svizzera Melanie Hasler a 1.13 (52.30 e 52.32), quindi nona per la statunitense Elana Meyers-Taylor a 1.19 (52.37 e 52.31), quindi completa la top10 la canadese Melissa Lotholz a 1.28 (52.40 e 52.37).

A questo punto la classifica generale vede al comando Laura Nolte con 675 punti contro i 612 di Kaysha Love ed i 602 di Kim Kalicki. Quarta Kaillie Armbruster Humphries con 576, quinta Lisa Buckwitz a 552 e sesta Katrin Beierl a 520.