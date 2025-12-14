L’ATP stila un elenco delle migliori 10 performance nel 2025: Jannik Sinner svetta nettamente davanti ad Alcaraz

Il massimo circuito internazionale del tennis è in un momento di pausa. I tennisti sono alle prese con la preparazione off-season, per essere pronti al via della prossima stagione, a partire dagli Australian Open 2026. Un’annata che ha vissuto sui riscontri di due grandi dominatori: lo spagnolo Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. I due si sono divisi la torta degli Slam (2 a testa) e hanno posto sovente il loro marchio nei tornei di maggior rilievo.

L’iberico ha concluso con 8 titoli e la vetta della classifica mondiale, mentre l’altoatesino si è portato a casa sei titoli, tra cui le ATP Finals e Wimbledon. Separati da 550 punti in classifica, ci si aspetta una prosecuzione del duello. L’ATP, a questo proposito, ha stilato un elenco delle migliori performance dell’annata che si è conclusa.

Una graduatoria sulla base dei “Ratings”, ovvero di valutazioni su dati incrociati. Statistiche legate a servizio, risposta e pressure point, associati alla qualità dei colpi, analizzando i giocatori oltre le semplici vittorie/sconfitte per mostrare chi eccelle in aree diverse e cruciali. A questo proposito, dalla lista, si evidenzia come Sinner sia di gran lunga il migliore.

Nella top-10 delle migliori performance del 2025, in sei casi l’azzurro è protagonista per il “Rating” totalizzato:

Sinner vs Ruud a Roma – 9.62;

Sinner vs Altmaier a Vienna – 9.61;

Sinner vs Auger-Aliassime a Torino – 9.56;

Medvedev vs Halys ad Halle- 9.53;

Sinner vs de Minaur a Torino – 9.48;

Alcaraz vs Nakashima a Tokyo – 9.47;

Sinner vs Shelton al Masters1000 di Parigi – 9.47;

Alcaraz vs Auger-Aliassime a Torino – 9.47;

Sinner vs Alcaraz a Torino – 9.45;

Vacherot vs Lehecka al Masters1000 di Parigi – 9.45.

Di seguito il video rappresentativo: