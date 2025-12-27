Lara Della Mea settima a Semmering: “Potevo evitare qualche errore, sto limando dettagli tecnici”

Lara Della Mea ha conquistato un pregevole settimo posto nel gigante di Semmering, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’azzurra ha infilato la quarta top-10 consecutiva, a dimostrazione di uno stato di forma davvero rimarchevole nel mese di dicembre, chiudendo con un distacco di 1.76 dall’austriaca Julia Scheib e subito alle spalle della statunitense Mikaela Shiffrin.

Lara Della Mea ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “È stata una seconda manche tostissima perché sbatteva davvero tanto e con poca visibilità. Sono davvero contenta del risultato, forse potevo evitare qualche errore ma non era facile. Sto cercando di dare tutto e mi sento bene, ho buone sensazioni e le sto riportando in gara“.

La nostra portacolori ha poi proseguito, proiettandosi anche verso la prova di domani tra i pali stretti: “Ora devo cercare di limare alcuni dettagli tecnici, sto lavorando nella direzione giusta e credo che se continuo così ci sarà ancora qualche miglioramento. Domani sarà un bello slalom, con la pista dura: sono condizioni belle e lo saranno anche domani”.