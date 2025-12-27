Lara Della Mea, che balzo nella WCSL di gigante! Migliora il pettorale di partenza

Lara Della Mea ha infilato la quarta top-10 consecutiva in Coppa del Mondo, proseguendo nell’eccellente percorso di crescita di cui si sta rendendo protagonista in questo mese di dicembre: dopo il doppio nono posto nei due giganti di Tremblant (Canada, 6-7 dicembre) e l’ottava piazza nello slalom di Courchevel (Francia, 16 dicembre), l’azzurra ha alzato l’asticella e ha raccolto una brillante settima posizione nel gigante di Semmering (Austria). Il riscontro odierno certifica l’eccellente stato di forma della quasi 27enne (spegnerà le candeline il prossimo 10 gennaio), che proverà a prolungare la striscia nello slalom in programma domani.

La bella stoccata odierna, condita da un paio di piazze rimontate nella seconda manche, ha permesso a Lara Della Mea di migliorare la propria situazione nella WCSL List di gigante: ha recuperato ben sei posizioni rispetto a Tremblant e si è issata al 21mo posto con 120 punti, alle spalle della statunitense AJ Hurt (124) e della svizzera Wendy Holdener (129). Questa graduatoria è fondamentale perché contribuisce a determinare i pettorali di partenza in occasione dei vari appuntamenti del massimo circuito internazionale itinerante.

Le prime sette della classifica beneficiano di un pettorale tra 1 e 7 (estratto a sorte), quelle tra l’ottava e la quindicesima piazza ricevono in dote un pettorale tra il numero 8 e il numero 15 (sorteggiato). Dunque Lara Della Mea è fuori dai primi due sottogruppi e in occasione del prossimo gigante (sabato 3 gennaio a Kranjska Gora, Slovenia) si presenterà al cancelletto di partenza con un pettorale superiore al 15. Quale sarà nello specifico la sua situazione?

Dalla sedicesima posizione partono ordinatamente le atlete con almeno 500 punti WCSL totali e classificate tra la sedicesima e la trentesima posizione nella WCSL di specialità (ad esempio oggi Sofia Goggia è scattata con il 16). A seguire ci saranno le sciatrici classificate fino alla trentesima posizione di questa classifica di specialità: è il caso della nostra portacolori. A Semmering è partita con il 25, a Kranjska Gora la situazione sarà sicuramente migliore di qualche numero.