L’Aprilia rivela la data di presentazione della nuova moto: obiettivo titolo mondiale in top-class

Si riparte con grande ambizione. L’Aprilia è attesa nel Mondiale 2026 di MotoGP per come è evoluto il campionato in top-class nell’ultima stagione. La crescita esponenziale della Casa di Noale e di Marco Bezzecchi hanno portato a dei risultati importanti, che hanno permesso al romagnolo di concludere in terza posizione nella classifica piloti, dimostrando velocità e consistenza in sella alla moto italiana.

Col ritorno a pieno regime del campione del mondo del 2024, Jorge Martin, l’accoppiata di centauri può rappresentare un bel punto di riferimento nella massima cilindrata, potendo sfidare la Ducati Factory con Marc Marquez punta di diamante, e un Pecco Bagnaia desideroso di riscatto.

Ebbene, tra un mese esatto, il prossimo 15 gennaio ci sarà la presentazione della nuova moto della scuderia nostrana. L’unveil avrà luogo negli studi Sky a Milano, come era già accaduto l’anno scorso, ovviamente alla presenza di Bezzecchi e Martin.

Vedremo quali saranno le risposte della pista, ricordando le date dei test pre-season: dal 29 al 31 gennaio ci sarà lo Shakedown a Sepang (Malesia), seguito dalle giornate di prove ufficiali dal 3 al 5 febbraio sempre sul tracciato malese e dal 21 al 22 febbraio a Buriram (Thailandia).