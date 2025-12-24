La United Cup 2026 assegnerà punti per i ranking ATP e WTA! Il gruzzolo potenziale in palio per Jasmine Paolini e Flavio Cobolli

Da venerdì 2 a domenica 11 gennaio 2025 tra Perth e Sydney, in Australia, si giocherà la nuova edizione della United Cup, torneo a squadre miste che darà il via alla stagione 2026 del tennis: saranno al via 18 Nazioni, tra le quali l’Italia.

La selezione azzurra sarà composta da Jasmine Paolini, Flavio Cobolli, Nuria Brancaccio, Andrea Pellegrino, Sara Errani ed Andrea Vavassori. L’Italia giocherà il Gruppo C, con sede a Perth, con la Francia di Arthur Rinderknech e Lois Boisson e la Svizzera di Stan Wawrinka e Belinda Bencic.

Lo svolgimento della manifestazione: nella prima fase a gironi le 18 Nazioni saranno suddivise in sei gironi da tre, equamente divisi tra le due sedi di gioco. In ogni città le prime classificate e la migliore seconda disputeranno i quarti di finale, mentre si giocheranno a Sydney sia le semifinali che la finale.

Ciascuna sfida sarà caratterizzata da tre incontri, ovvero un singolare maschile, un singolare femminile ed un doppio misto, che nella prima fase, per motivi di classifica, si giocherà anche a risultato acquisito. Per i singolari maschili e femminili saranno assegnati punti per i ranking ATP e WTA.

Il torneo è equiparato ad un 500, ma il valore di ogni vittoria sarà data dalla combinazione di due fattori: il ranking dell’avversario battuto e la fase della manifestazione in cui il match si disputa. Solo per il ranking WTA una giocatrice che dovesse vincere tutti i 5 incontri previsti incasserebbe comunque 500 punti.

PUNTI ASSEGNATI ALLA UNITED CUP 2026