La svolta di Alex Vinatzer tra gigante e slalom: focus sui pettorali di partenza in vista delle Olimpiadi

Tra le sorprese più liete di questa prima parte di stagione per lo sci alpino italiano c’è sicuramente Alex Vinatzer. In questi mesi finalmente l’altoatesino è riuscito a trovare quella continuità di rendimento tanto cercata e attesa in carriera. In gigante si è assistito ad una crescita esponenziale, culminata anche con il secondo posto di Beaver Creek, ma pure in slalom sono diminuiti i consueti errori del passato e si sta cercando di trovare sempre più costanza.

Una svolta nella carriera di Alex decisamente importante, anche perché questa è la stagione olimpica e proprio l’effetto Milano Cortina 2026 sembra aver fatto breccia in Vinatzer. L’altoatesino è sempre più competitivo in gigante e anche in slalom comincia a trovare stabilità nei risultati. Ottimi segnali, ma c’è ancora molto da fare proprio in vista della gara olimpica, visto che il grande obiettivo ora di Alex è quello di abbassare ulteriormente il pettorale di partenza in entrambe le specialità.

Un Vinatzer per il momento comunque più gigantista che slalomista, anche perché i risultati parlano chiaro. L’azzurro ha colto quattro Top-10 consecutive tra Soelden, Copper Mountain, Beaver Creek e Val d’Isere e solamente in Alta Badia è arrivato un risultato che può definirsi negativo, visto il quattordicesimo posto finale. Un rendimento che ha portato Vinatzer ad entrare nel secondo sottogruppo della World Start List di gigante (pettorali da 8 a 15), con l’azzurro che si trova al decimo posto, non distante dal settimo e saranno così fondamentali le gare di Adelboden e Schladming prima delle Olimpiadi.

WORLD CUP STARTING LIST GIGANTE MASCHILE

1. Marco Odermatt (Svizzera) 615

2. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 467

3. Stefan Brennsteiner (Austria) 447

4. Loic Meillard (Svizzera) 433

5. Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) 366

6. Marco Schwarz (Austria) 355

7. Thomas Tumler (Svizzera) 276

8. Atle Lie McGrath (Norvegia) 270

9. Zan Kranjec (Slovenia) 259

10. Alex Vinatzer (Italia) 256

Diverso il discorso per quanto riguarda lo slalom. Dopo un inizio incerto tra Levi e Gurgl, Vinatzer ha trovato un quarto posto in rimonta in Val d’Isere ed un decimo con tanti rimpianti in Alta Badia. Purtroppo nella World Start List l’azzurro è al sedicesimo posto, con il secondo sottogruppo distante appena quattro punti. Prima della gara olimpica ci sono ancora tantissimi eventi tra i rapid gates (Madonna di Campiglio, Adelboden, Wengen, Kitzbuehel e Schladming), dunque le occasioni non mancheranno, con l’azzurro che ha tutte le possibilità per cominciare la gara olimpica con il miglior pettorale possibile.

WORLD CUP STARTING LIST SLALOM MASCHILE

1 HAUGAN Timon NOR 681

2 MEILLARD Loic SUI 631

3 NOEL Clement FRA 586

4 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 566

5 McGRATH Atle Lie NOR 529

6 PINHEIRO BRAATHEN Lucas BRA 433

7 GSTREIN Fabio AUT 332

8 NEF Tanguy SUI 328

9 STRASSER Linus GER 305

10 AMIEZ Steven FRA 292

11 FELLER Manuel AUT 289

12 RASSAT Paco FRA 262

13 RYDING Dave GBR 216

14 POPOV Albert BUL 210

15 KOLEGA Samuel CRO 208

16 VINATZER Alex ITA 204