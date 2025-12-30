La stagione del tennis deve ancora iniziare, ma la ATP Race è già incominciata! C’è un italiano in top-10

La nuova stagione tennistica deve ancora incominciare: l’appuntamento è per il prossimo 2 gennaio, quando tra Sydney e Perth scatterà la United Cup, la competizione per Nazionali miste che ci terrà compagnia fino a domenica 11 gennaio. Nel frattempo si disputeranno anche i primi due tornei di livello 250, tutto come antipasto degli Australian Open, primo Slam dell’annata agonistica che andrà in scena sul cemento di Melbourne dal 18 gennaio al 1° febbraio.

Il ranking ATP per quanto riguarda le posizioni nobili è congelato da più di un mese, ovvero da quando si sono concluse le ATP Finals con la vittoria di Jannik Sinner nell’atto conclusivo contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Saranno i già citati eventi della prima metà di gennaio a smuovere un po’ gli equilibri, prima degli annunciati scossoni in occasione del primo grande evento del 2026. In questo scenario suona quasi strano che la ATP Race sia in realtà già incominciata!

Si tratta della graduatoria che prende in considerazione i tornei giocatori negli ultimi dodici mesi a cominciare dalla conclusione delle ultime ATP Finals. Non si tratterà dunque più di una classifica su anno solare, ma bisognerà considerare anche un piccolissimo pezzetto di 2025, anche se non riguarda i big del circuito e difficilmente inciderà nella corsa verso l’appuntamento di Torino a novembre 2026 (i migliori otto si qualificheranno alle prossime ATP Finals). Per il momento a smuoverla sono stati i Challenger di fine novembre e inizio dicembre, ma tutto verrà stravolto già nelle prossime settimane.

Al comando troviamo l’argentino Federico Agustin Gomez grazie alla vittoria di Temuco (Cile) e ai quarti di Guayaquil (Ecuador). Il sudamericano primeggia con 122 punti, davanti al britannico Toby Samuel (115), al danese Elmer Moller (112), agli australiani Alex Bolt e James Duckworth. C’è un italiano in top-10: il 23enne Francesco Maestrelli occupa la sesta posizione con 106 punti, il numero 137 del ranking ATP ha vinto il Challenger di Bergamo (100 punti) e ha raggiunto gli ottavi a Lione (6 punti).

CLASSIFICA ATP RACE (al 30 dicembre)

1. Federico Agustin Gomez (Argentina) 122

2. Toby Samuel (Gran Bretagna) 115

3. Elmer Moeller (Danimarca) 112

4. James Duckworth (Australia) 109

4. Alex Bolt (Australia) 109

6. Francesco Maestrelli (Italia) 106

7. Cristian Garin (Cile) 100

8. Adolfo Daniel Vallejo (Paraguay) 89

8. Gustavo Heide (Brasile) 89

10. Rei Sakamoto (Giappone) 87

10. Stefan Kozlov (USA)