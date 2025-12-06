La seconda manche del gigante femminile non si vedrà in tv stasera: le scelte della RAI e l’alternativa streaming

La seconda manche del gigante femminile di Tremblant, in programma alle ore 20.00 di sabato 6 dicembre, non sarà trasmessa in diretta tv. La Rai ha infatti deciso di dare precedenza agli Europei di nuoto in vasca corta: la sessione serale della penultima giornata nelle acque di Lublino (Polonia), con semifinali e finali a partire dalle ore 19.00, potrà infatti essere seguita in diretta tv su RaiSportHD e non ci sarà così spazio per la Coppa del Mondo di sci alpino.

Il network pubblico non poteva aprire la finestra su Rai 2, visto che alle ore 20.30 è in programma il consueto telegiornale. La prova tra le porte larghe sulle nevi canadesi potrà essere seguita dagli appassionati in diretta streaming su Rai Play Sport 1, sempre gratuitamente. Garantito il servizio, per gli abbonati, anche in diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN. L’evento potrà essere seguito in diretta live testuale su OA Sport.

Per la prima manche in programma alle ore 17.00, invece, ci si potrà sintonizzare su RaiSportHD. L’Italia punterà in particolar modo Sofia Goggia e Asja Zenere, si attende una reazione da parte della statunitense Mikaela Shiffrin, mentre tra le favorite della vigilia spiccano la svedese Sara Hector, la statunitense Paula Moltzan, la croata Zrinka Ljutic, la neozelandese Alice Robinson, l’austriaca Julia Scheib e l’albanese Lara Colturi. Di seguito il palinsesto dettagliato degli eventi sportivi sui canali Rai.

DOVE VEDERE LO SCI ALPINO OGGI SUI CANALI RAI

Sabato 6 dicembre

Ore 17.00 Gigante femminile a Tremblant, prima manche – Diretta tv su RaiSportHD

Ore 20.00 Gigante femminile a Tremblant, prima manche – Diretta streaming su Rai Play Sport 1

PALINSESTO ODIERNO EVENTI SPORTIVI RAI

12.00 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, finali) – Free skating maschile a Nagoya (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

13.00 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Skiathlon femminile a Trondheim (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

13.14 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, finali) – Free skating femminile a Nagoya (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

17.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Tremblant, prima manche (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

19.00 NUOTO – Europei in vasca corta, semifinali e finali (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

20.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Tremblant, seconda manche (diretta streaming su Rai Play Sport 1)

21.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Macerata-Bergamo (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)