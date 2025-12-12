Dove vedere in tv Conegliano-Osasco, Mondiale per club volley femminile 2025: orario semifinale, programma, streaming

La Prosecco DOC Imoco Conegliano arriva alla semifinale del Mondiale per Club con l’aura della squadra da battere e l’Osasco Sao Cristovao Saude, si è visto anche contro Scandicci, è avversario molto ostico. Tre vittorie nette nella Pool B, nessun set concesso e un dominio tecnico che ha trovato il suo apice nel 3-0 inflitto al Dentil Praia Clube, avversaria considerata una delle più attrezzate del torneo. I parziali (25-12, 25-19, 25-20) raccontano di una formazione lucida, profonda, continua, guidata dalla regia di Joanna Wołosz, capace di coinvolgere in modo fluido tutte le sue attaccanti. L’Imoco ha mostrato un muro-difesa altamente performante, un servizio aggressivo e la capacità – ormai marchio di fabbrica – di alzare il ritmo nei momenti chiave.

L’Osasco si presenta invece alla semifinale con un percorso più articolato: dopo il 3-0 su Alianza Lima, la squadra di Luizomar de Moura ha lottato per due set contro Scandicci, cedendo poi 3-0, complice un calo evidente nel terzo parziale. Il tabellino della sfida contro le toscane fotografa bene i punti di forza e le vulnerabilità del club paulista. Da una parte, la prova straordinaria di Bianca Cugno, autrice di 27 punti e terminale in grado di colpire da ogni zona del campo; dall’altra, qualche difficoltà in ricezione e un rendimento altalenante delle bande, nonostante i 10 punti di Caitie Baird e gli 8 di Larissa.

Il duello con Conegliano si preannuncia dunque complesso per la formazione brasiliana, che dovrà trovare continuità nella fase break e ridurre drasticamente gli errori diretti, soprattutto contro una squadra che raramente concede seconde opportunità. Osasco potrà contare su una rosa ricca di talento: in palleggio la statunitense Jenna Gray, veloce e creativa; al centro l’esperienza di Mayhara e la fisicità di Valquíria Dullius; in seconda linea la leadership di Camila Brait, tra le migliori libere al mondo. Ma la chiave sarà inevitabilmente l’efficienza offensiva di Cugno, supportata dall’alternanza sulle bande tra Baird, Maiara Basso, Cipriano e la giovane Danielski.

Dall’altra parte della rete, però, si alzerà un’Imoco che sembra avere un ritmo superiore. La rosa è profonda e completa: Haak, Zhu, Gabi, Plummer, Cook e un reparto centrale d’élite con Lubian e Fahr rendono la squadra di Santarelli una macchina offensiva difficilmente arginabile. Il Mondiale ha confermato anche la crescita continua delle soluzioni tattiche, la solidità della ricezione e la capacità di gestire il livello mentale delle partite ad alta posta. Conegliano dovrà comunque mantenere alta la concentrazione: Osasco ha dimostrato, soprattutto nei primi due set contro Scandicci, di saper reggere ritmi elevati e di poter accendere la partita con serie al servizio molto aggressive. La semifinale sarà anche uno scontro di filosofie: il gioco rapido e corale delle Pantere contro l’esuberanza fisica e il talento individuale delle brasiliane.

Per l’Imoco si tratta di un passo decisivo nel tentativo di tornare in finale mondiale e riprendersi il trono per la quarta volta. Per Osasco, l’opportunità di sovvertire i pronostici e centrare l’impresa più prestigiosa della stagione. A San Paolo si preannuncia una sfida intensa, tecnica e ricca di duelli individuali che potrebbero spostare l’equilibrio: dalle scelte di Wołosz al braccio pesante di Cugno, dalla fisicità al centro alla tenuta della linea di ricezione. Un confronto tra due giganti del volley mondiale, con un posto in finale in palio.

Il fischio d’inizio è in programma al Mercado Livre Multisport Gymnasium di San Paolo alle 20.30 di sabato 13 dicembre. Non è prevista diretta Tv, la diretta streaming è in programma su Dazn (visibile saltuariamente anche sul canale 214 di Sky) e su VBTV (volleyballworld.com). OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Prosecco DOC Imoco Conegliano e Osasco Sao Cristovao Saude .

CALENDARIO MONDIALE PER CLUB VOLLEY FEMMINILE 2025

Mercado Livre Multisport Gymnasium di San Paolo – semifinale

sabato 13 dicembre

Ore 20.30 Prosecco DOC Imoco Conegliano vs Osasco Sao Cristovao Saude – Diretta streaming su Dazn e VBTV

PROGRAMMA MONDIALE PER CLUB 2025 : COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Dazn e VBTV

Diretta Live testuale: OA Sport.