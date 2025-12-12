La programmazione invernale di Nadia Battocletti: obiettivo Mondiali indoor, niente trasferta oltreoceano

Nadia Battocletti si appresta a disputare nel ruolo di favorita gli Europei 2025 di corsa campestre, con l’obiettivo di centrare a Lagoa (in Portogallo) il secondo titolo consecutivo tra le senior. La fuoriclasse trentina ha effettuato un salto di qualità impressionante nell’ultimo biennio e non è più solamente la regina del mezzofondo continentale, aprendo di conseguenza nuovi orizzonti e ricercando traguardi sempre più ambiziosi.

La vice-campionessa olimpica e mondiale in carica dei 10.000 metri non abbandona la strada della multidisciplinarietà e continua a gareggiare su ogni terreno, come dimostrano i cross disputati a novembre in Spagna e quelli in programma a dicembre, ma per l’inizio del 2026 sembra aver preso una decisione importante a livello di programmazione.

Nadia, in accordo con il suo allenatore (nonché padre) Giuliano, avrebbe scelto infatti di rinunciare all’impegnativa trasferta oltreoceano dei Mondiali di corsa campestre in programma il 10 gennaio a Tallahassee (in Florida) per concentrarsi sulla preparazione in vista dei Campionati Mondiali indoor di atletica, che si svolgeranno a Torun dal 20 al 22 marzo.

Dopo gli Eurocross in calendario questa domenica, Battocletti tornerà in gara dunque il 31 dicembre su strada alla BoClassic di Bolzano per poi andare in ritiro nelle tre settimane successive in un luogo caldo ancora da definire. La nativa di Cles rientrerà nel weekend 24-25 gennaio in occasione del Campaccio, prima di cimentarsi in una serie di test agonistici su pista (probabilmente Madrid e Lievin) verso i Mondiali, in cui sarà impegnata sulla distanza dei 3000 metri.