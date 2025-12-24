La nazionale maschile di combinata nordica si allena in Val di Fiemme dal 27 al 29 dicembre

Le soste per le festività natalizie delle varie competizioni non concedono però troppi giorni di riposo agli atleti, affermazione che vale soprattutto per le discipline invernali che si avvicinano a ritmo sempre più serrato verso l’appuntamento più importante dell’anno, la rassegna a cinque cerchi.

Non fa eccezione la nazionale italiana di combinata nordica che, in attesa della ripresa ufficiale delle attività, è già pronta a tornare al lavoro. Saranno i trampolini e le piste della Val di Fiemme, in Trentino, ad ospitare il raduno di allenamento che tra il 27 ed il 29 dicembre coinvolgerà il settore maschile.

Il direttore tecnico Ivo Pertile ha infatti convocato Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin, Manuel Senoner, Iacopo Bortolas, Bryan Venturini, Stefano Radovani ed Eros Consolati per tre giorni di allenamento sotto la guida dei tecnici Giuseppe Sepp Chenetti, Andrea Bezzi, David Jiroutek, Martin Bayer ed Enrico Nizzi.

Negli impianti in cui si disputeranno i prossimi Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, i combinatisti azzurri potranno affinare il feeling e preparare al meglio la prima tappa di Coppa del Mondo del 2026, prevista tra l’8 e l’11 gennaio nell’estone Otepää.