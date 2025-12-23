La MotoGP resta su Sky Sport fino al 2027! Firmato un rinnovo biennale con Dorna

Sky Sport continuerà ad essere la casa italiana della MotoGP almeno fino al 2027, dopo aver raggiunto un nuovo accordo biennale con Dorna Sports per l’acquisizione dei diritti di trasmissione per tutti i Gran Premi del Motomondiale. Su Sky e NOW sarà dunque possibile seguire anche per le prossime due stagioni le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP.

“Siamo orgogliosi di annunciare questo nuovo accordo con Dorna e di continuare a portare l’adrenalina delle due ruote nelle case degli appassionati, con l’eccellenza del nostro racconto sportivo e le tecnologie più all’avanguardia. Il Motomondiale è da 11 anni un punto fermo della vasta offerta di motori della nostra Casa dello Sport e lo sarà ancora fino alla fine del 2027. Una conferma di quanto la MotoGP e tutte le classi del Motomondiale siano importanti per Sky, che continuerà a garantire la migliore esperienza di visione possibile“, ha dichiarato il CEO di Sky Italia Andrea Duilio.

Non poteva mancare ovviamente anche il commento di Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports: “Sky Sport è un partner fantastico per la MotoGP. Nel 2025 la MotoGP ha registrato un aumento dell’audience media globale, una crescita significativa della sua fanbase globale e nove record di spettatori, quasi metà della stagione. Puntiamo ancora più in alto guardando al futuro. Partner come Sky Sport, che mostrano il meglio di questo sport e portano i tifosi nel cuore dell’azione, svolgono un ruolo chiave per il futuro. Siamo molto felici di vedere lo sport più emozionante del mondo continuare su Sky Sport per altre due stagioni“.

Nel comunicato diramato dalla pay-tv satellitare non c’è traccia della Superbike, che resta quindi attualmente in stand by nell’attesa di un eventuale nuovo accordo tra Sky e Dorna. Il Motomondiale 2026 scatterà ufficialmente nel weekend 27 febbraio-1 marzo con il primo round in Thailandia, mentre i test invernali andranno in scena a partire dal 29 gennaio.