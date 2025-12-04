La Lazio firma il colpaccio in Coppa Italia e batte il Milan, Bologna vittorioso nel finale

Bologna e Lazio si sono qualificate ai quarti di finale della Coppa Italia, dove tra l’altro si affronteranno tra loro allo Stadio Dall’Ara. I felsinei hanno avuto la meglio sul Parma per 2-1: i ducali sono passati in vantaggio al 13′ con una stoccata di Benedyczak, poi Rowe ha pareggiato al 38′ e i detentori del trofeo hanno trovato il gol vittoria all’89mo minuto grazie a Castro su invito di Holm.

I biancocelesti hanno invece sconfitto il Milan per 1-0 nel big match degli ottavi di finale. Gli uomini di Sarri hanno fatto festa di fronte al proprio pubblico dello Stadio Olimpico grazie al micidiale colpo di testa di Zaccagni, che all’80 minuto ha concretizzato alla perfezione il corner battuto da Tavares.

La vincente di Bologna-Lazio affronterà in semifinale la vincente di Atalanta-Juventus, mentre dall’altra parte del tabellone l’Inter aspetta la vincente di Roma-Torino e il Napoli attende chi la spunterà tra Fiorentina e Como. Gli ultimi due ottavi di finale si disputeranno a fine gennaio, dunque bisognerà attendere più di un mese per avere il quadro delineato della Coppa Italia.