La Juventus batte la Roma nel big match, la classifica di Serie A si accorcia

Oggi si sono giocate due partite valide per la sedicesima giornata della Serie A. All’Allianz Stadium di Torino si è giocato il big match tra Juventus e Roma, con il successo dei padroni di casa per 2-1: i bianconeri sono passati in vantaggio al 44′ con la stoccata di Conceicao su invito di Cambiato e hanno raddoppiato al 70′ con il gol di Openda, i giallorossi hanno accorciato al 76′ con Baldanzi.

Pareggio a reti bianche tra Lazio e Cremonese, con l’espulsione di Ceccherini in pieno recupero tra le fila degli ospiti. La Juventus ha infilato il secondo successo consecutivo e si è portata a un punto dal quarto posto occupato dalla Roma, al terzo scivolone in campionato nelle ultime quattro uscite.

La sedicesima giornata proseguirà domenica 21 dicembre con quattro partite: Cagliari-Pisa (ore 12.30), Sassuolo-Torino (15.00), Fiorentina-Udinese (18.00) e Genoa-Atalanta (20.45). Ricordiamo che Inter, Milan e Napoli non scenderanno in campo nel fine settimana perché impegnate nella Supercoppa Italiana.