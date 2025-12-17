La ITF si discosta dalla ATP e nomina Sinner campione del mondo: era successo solo 6 volte nella storia

Jannik Sinner è stato incoronato dalla ITF campione del mondo 2025 anche se non si trova al numero 1 del ranking ATP, occupato a fine anno dallo spagnolo Carlos Alcaraz: si tratta della settima volta dall’istituzione del riconoscimento (introdotto nel 1978) che si verifica questa circostanza.

Proprio nel 1978 si ebbe subito un campione del mondo ITF, Bjorn Borg, diverso dal numero 1 ATP, Jimmy Connors, mentre nel 1982 fu proprio Connors ad essere preferito dalla ITF ai danni di John McEnroe, in quel momento in vetta alla classifica mondiale.

Scelte divergenti anche nel 1989, con Boris Becker campione del mondo ITF ed Ivan Lendl numero 1 ATP, mentre nel 1990 fu proprio Lendl ad essere incoronato dalla ITF nella stagione in cui invece in testa alla classifica del circuito maggiore si trovava Stefan Edberg.

Nel 2013, invece, Novak Djokovic fu preferito dalla ITF in luogo di Rafael Nadal, allora numero 1 ATP a fine stagione, con lo spagnolo che si rifece nel 2022, venendo incoronato dalla ITF al posto del connazionale Carlos Alcaraz, il quale è stato battuto anche quest’anno da Jannik Sinner.

CAMPIONI DEL MONDO ITF DIVERSI DAI NUMERI 1 ATP A FINE ANNO

1978 Bjorn Borg (campione del mondo ITF) e Jimmy Connors (numero 1 ATP)

1982 Jimmy Connors (campione del mondo ITF) e John McEnroe (numero 1 ATP)

1989 Boris Becker (campione del mondo ITF) ed Ivan Lendl (numero 1 ATP)

1990 Ivan Lendl (campione del mondo ITF) e Stefan Edberg (numero 1 ATP)

2013 Novak Djokovic (campione del mondo ITF) e Rafael Nadal (numero 1 ATP)

2022 Rafael Nadal (campione del mondo ITF) e Carlos Alcaraz (numero 1 ATP)

2025 Jannik Sinner (campione del mondo ITF) e Carlos Alcaraz (numero 1 ATP)