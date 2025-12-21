La Fiorentina festeggia la prima vittoria in Serie A! L’Atalanta sorride nel recupero, guizzo del Torino

Oggi si sono giocate tre partite valide per la sedicesima giornata della Serie A di calcio. Finalmente è arrivata la prima vittoria stagionale in campionato per la Fiorentina, che ha sconfitto l’Udinese per 3-1 e ha conquistato tre punti cruciali per provare a rientrare attivamente nella lotta salvezza. La partita è stata condizionata dall’espulsione di Okoye all’ottavo minuto e i viola ne hanno approfittato mettendo a segno tre gol nel primo tempo davanti al proprio pubblico.

Mandragora ha aperto le marcature al 21′, Gudmundsson ha raddoppiato al 42′, Ndour si è aggiunto alla festa nel pieno del recupero della prima frazione. Nella ripresa si è materializzata la doppietta dell’atteso Kean, che ha trovato la via del gol al 56′ e al 69′, tre minuti dopo la rete della bandiera siglata da Solet. La seconda vittoria consecutiva del Torino è stata propiziata dal rigore trasformato da Vlasic al 66′ sul campo del Sassuolo, importante per allontanarsi dalla zona calda e portarsi a un punto dal nono posto occupato proprio dagli emiliani.

Cagliari e Pisa hanno pareggiato per 2-2 in un fondamentale scontro diretto per la salvezza: i toscani sono passati in vantaggio al 45′ con il rigore trasformato da Tramoni, i sardi hanno ribaltato la situazione con Folorunsho al 59′ e Kilicsoy al 71′, Moreo ha fissato il punteggio all’89mo minuto. Nel match serale, l’Atalanta ha vinto per 1-0 sul campo del Genoa grazie al gol firmato in pieno recupero da Hien.

RISULTATI SERIE A CALCIO OGGI

Cagliari-Pisa 2-2

Sassuolo-Torino 0-1

Fiorentina-Udinese 5-1

Genoa-Atalanta 0-1

CLASSIFICA SERIE A

Inter 33 punti (15 partite giocate), Milan 32 (15), Napoli 31 (15), Roma 30 (16), Juventus 29 (16), Bologna 25 (15), Como 24 (15), Lazio 23 (16), Atalanta 22 (16)Sassuolo 21 (16), Cremonese 21 (16), Udinese 21 (16), Torino 20 (16), Lecce, 16 (15), Cagliari 15 (16), Genoa 14 (16), Parma 14 (15), Verona 12 (15), Pisa 11 (16), Fiorentina 9 (16).