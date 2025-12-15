La fidanzata di Martin rivela l’angoscia in Qatar: “Jorge era sicuro di morire dopo l’incidente”

La stagione 2025 di Jorge Martin è stata oggettivamente la più complicata della sua carriera. Dopo aver vinto il titolo iridato nella stagione precedente, il pilota spagnolo ha vissuto una serie di sfortune letteralmente da guinness dei primati. Lo si era capito sin dai test pre-stagionali di Sepang che avrebbe vissuto un campionato complicato ma, con il passare del tempo, la malasorte si è quanto mai accanita sul pilota classe 1998.

La conferma arriva direttamente dalle parole della compagna del pilota del team Aprilia, Maria Monfort, per mezzo di un documentario prodotto da MotoGP.com. “La prima difficoltà stagionale è arrivata in Malesia. Jorge mi ha chiamato dall’ospedale. Ha iniziato a piangere e anch’io ho fatto lo stesso. È stata una tragedia”. Ma, dopo quel primo stop, per “Martinator” gli infortuni si sono susseguiti in maniera incredibile. Nonostante questo ha sempre provato a reagire.

Maria Monfort prosegue nel suo racconto accorato: “Dopo l’infortunio di Sepang ha trascorso due settimane immerso nella convalescenza. Ha usato tutte le sue energie per tornare il prima possibile ma, come ben sappiamo, si è nuovamente fermato per un altro infortunio in motard”.

Un avvio decisamente a singhiozzo ma che ha comunque portato Jorge Martin a dare il via al proprio Mondiale di MotoGP 2025 in occasione del Gran Premio del Qatar, ovvero il quarto appuntamento del campionato. Sul tracciato di Lusail, però, lo spagnolo ha vissuto il momento peggiore. Ha corso il rischio più grande: Fabio Di Giannantonio, ovviamente in maniera involontaria, lo ha colpito con la propria moto, dopo che il pilota del team Aprilia era finito sull’asfalto della pista qatariota.

Un incidente che aveva provocato danni notevoli al pilota ex Ducati, come conferma la sua fidanzata: “Sono entrata nella stanza d’ospedale, ho guardato Jorge e abbiamo subito iniziato a piangere. Era come dirsi: ‘Non so cosa succederà, ma ti amo’. Abbiamo pianto a lungo. Soffriva tanto ed eravamo terrorizzati. Mi ha detto che era sicuro che sarebbe morto. Era distrutto, dubitava persino di poter correre ancora”. Per fortuna la situazione ha svoltato verso il sereno e, nel corso dell’estate, Jorge Martin è stato in grado di tornare in azione, salvo poi fermarsi dopo la caduta al via del Gran Premio del Giappone. Per sua fortuna la stagione è conclusa e ora tutta la sua attenzione è verso il 2026…