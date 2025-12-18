La F1 svela in un video tutte le novità del regolamento 2026: una nuova rivoluzione tecnica

Una vera e propria rivoluzione tecnica. Non sarà facile per i gestori del Circus far capire agli appassionati i cambiamenti molteplici che caratterizzeranno il prossimo Mondiale di F1. Ad onor del vero, sarà complicato anche per le stesse scuderie che, in breve tempo, dovranno essere pronte a mettere le vetture in pista, sperando di avere gli stessi riscontri al simulatore.

Al fine di favorire una miglior comprensione delle norme, la F1 ha diffuso video di 8’15” in cui vengono illustrati i mutamenti del nuovo campionato. Si è partiti dalla descrizione delle monoposto che saranno più piccole e leggere di quelle dell’ultima generazione: interasse ridotto di 200 mm (a 3400 mm), larghezza ridotta di 100 mm (a 1900 mm), larghezza del fondo ridotta di 150 mm e peso minimo diminuito a 768 kg.

Ci sarà una riduzione sensibile del carico aerodinamico dal 15 al 30% dopo l’eliminazione del tunnel del fondo. La resistenza aerodinamica sarà ridotta del 55%. Si dovrà salutare in maniera definitiva il DRS, per la nascita dell’aerodinamica attiva anteriore e posteriore, azionabile sia in modalità rettilineo che in curva. Le vetture monteranno delle ruote da 18 pollici, ma gli pneumatici anteriori saranno più stretti di 25 mm e quelli posteriori di 30 mm.

Le Power Unit avranno la ripartizione al 50% tra combustione interna (ICE) ed elettrico. Con la MGU-H eliminata, la MGU-K avrà un significativo incremento da 120 kW a 350. Capitolo importante è quello del carburante sostenibile, che avrà un impatto sul comportamento della macchine e anche nelle strategie.

Da segnalare che il pilota avrà un compito significativo di gestione, rigenerazione e distribuzione dell’energia all’interno della vettura. Chi sarà al volante, infatti, potrà sfruttare l’overtake mode, per difendersi o sorpassare in pista. Usufruiranno, anche, del Boost Mode per recuperare energia, in situazioni di attacco o difesa. Cosa significa? Il racing driver avrà la massima potenza dal motore e dalla batteria con la pressione di un pulsante, indipendentemente da dove sia in pista. Il sistema di ricarica dell’energia si azionerà in frenata, a rilascio acceleratore o nelle curve più lente.

Stefano Domenicali (CEO della F1) e soci sperano che ci sia un passo avanti in termini di guidabilità e di gestione delle scie con queste nuove macchine. I test che ci saranno da Barcellona e proseguiranno in Bahrain saranno molto importanti per capirne il funzionamento.

See more Formula 1 and the @fia have today revealed the 2026 Technical Regulations. 2026 will see both the chassis and power units updated, in the biggest overhaul of regulations in the sport’s history. These changes will shake up the order and create new excitement, while delivering… pic.twitter.com/zRxRl0sI4f — F1 Media (@F1Media) December 17, 2025